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謝金河：學習用時間等待美好的投資報酬

（圖／先探投資週刊提供）

【文／謝金河】

每一年的這個時候，是上市櫃公司遞交第一季財報的最重要時刻。通常到這個時候，很多股票都已經大漲一段了，股價大漲，市場稱之為「作夢行情」。因為開年之初，大家只端出題材，股價蓄意炒作，到了這個時候，面對財報考驗通常會現出原形，股價隨之下跌，這也是股市經常在說的「Sell in May」，中文是五月賣股！

通常五月的季報效應是醜媳婦見公婆的重要時刻，市場上賣壓會加大，股價容易造成回檔，不過今年五月台股表現超強，到十五日為止，台股加權指數創下二一三○八．三二的天價，台股是全球股市唯一再衝出新天價的市場，從這個現象來看，這也給了大家一些啟發。

資金回流，台股欲小不易

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二○一七年我告訴大家，台灣與日本會大好三十年，中國與香港會往下走，相信這個話的人不多，經過七年的考驗，日本日經指數從六六九六跑到四一○八七，台股也站上兩萬，這當中最大的變數是美中角力。地緣政治加劇，台灣在地緣政治中被視為是地表上最危險的國家，但是從產業、經濟的角度，美國對中國出手，其實台灣常常成為受益者，像是美國晶片法案限制高階製程，台積電一枝獨秀，成熟製程全部變成紅海，這次拜登再度對中國電動車祭出一○○％關稅，整個產業都會受到很大牽連。

地緣政治把台灣頂到最前線，乍看之下，兩岸戰爭兵凶戰危，台灣危險，但是最聰明的錢會告訴大家，在二○一九年之前，台灣的有錢人大多數看好中國、看壞台灣，因此台灣人賺到錢後，會想盡辦法把錢匯到香港、上海、北京，優先在中國投資或是在中國置產。這個情況到二○二○年COVID-19的時候有了改變。

二○二○年全年台灣的銀行存款增加三．三兆台幣、○．九兆外幣，一年存款增加四．二兆，比二○一九年之前平均每年增加一．五兆要高出很多，此後台灣的銀行存款每年平均增加三．四兆以上，資金回流，這是台股欲小不易的底氣，看好或看壞一個市場，錢往哪裡跑最實在，人只有兩隻腳，錢有幾百隻腳，錢一定跑得比人快，如果說台灣危險，台灣錢為什麼那麼多？這些年很多親中的學者及政治人物天天唱衰台灣，如果從投資的角度看，他們可能是受害者，尤其是很多人天天詛咒台積電，說台積電掏空台灣，逼得魏哲家站出來說：「門都沒有」！

台股大漲，很多人都說這是台積電一個人的武林，這也是事實，台股能順利站上兩萬點，最大功臣是台積電，而台灣也因為台積電而偉大，因為在地緣政治角力下，晶片的重要性遠遠超過石油，尤其是進入ＡＩ時代，台積電重要性有增無減，台灣將因台積電而偉大，這次加權指數創新高，但櫃買指數二五○．二七，距離先前高點二五七．七還差臨門一腳，可以顯著看出台積電不可或缺的角色與地位。

台積電先前炒到八二六元回檔，現在又重新站上高點，這次季報效應，台積電有了幾個亮點，一是四月營收二三六○．二一億，比去年同期成長五九．六％，前四月營收八二八六．六五億，年增二六．二％，這是高階晶片發酵。相對聯電前四月營收小幅成長二．三％，世界先進（5347）成長十．八％，力積電衰退五．三％，台積電首季淨利二二五四．九億，ＥＰＳ八．七元，也許今年淨利有重返兆元以上的機會，更難得的是，台積電把季配息改為四元，全年股息十六元，這些現象都墊高了台積電的基本面。

台股茁壯的第一個生態

而且，一粒米養百種人，台積電延伸出來相關的設備股，如弘塑、辛耘，或是均豪、志聖、均華、聖暉、帆宣、漢唐、萬潤、朋億、迅得或是無塵室的洋基工程、巨漢、矽科宏晟等，台灣有一大串設備股都因為台積電而貴，台股能攻上兩萬點，台積電當然是一個人的武林，但大樹底下產出無數叢林，這是台股茁壯的第一個生態。

二是從這次台積電大漲也可以看出ＡＩ帶給台灣無窮機會，從去年五月迄今，Nvidia、Supermicro股價奔馳，廣達跑到二九九元，這是伺服器新時代。伺服器牽動很多供應鏈，水冷、液冷帶動的題材，讓雙鴻跑到八七三元，奇鋐到六九八元，這一次季報，奇鋐ＥＰＳ四．○八元，雙鴻四．五一元，都有好成績，這次廣達市值過一兆元，這是ＡＩ產業大鳴大放的一個先兆。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2300期精彩當期內文轉載》
◎封面故事：電子淡季 發掘投信鎖碼標的
◎特別企劃：汽車零件廠獲利令人驚艷
◎國際趨勢：祭庫藏救股價 蘋果也不例外
◎中港直擊：陸房市夢魘 漫漫長夜何時醒
◎財報特輯：上市櫃第一季財報
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（圖／先探投資週刊提供）

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