日本年薪排行「工程師竟排14名」　薪資曝！他愣：台灣科技業屌打

▲日本年薪排行出爐。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

工程師常給人高薪的印象，不時會有網友在網路上分享年薪、分紅獎金等，讓不少人越看越羨慕，有網友PO出日本的薪水排行，前10名大多與傳統行業有關，而與科技業相關的電子工程師，則是排名第14，年收約688萬日圓（約新台幣140萬元），網友驚呼「台灣科技業屌打」。

根據日媒「The Gold Online」報導，日本官方公布「2023年工資結構基本統計調查」，高薪排行前5名依序為，飛機飛行員年收約1779萬日圓（約新台幣370萬元）；醫師年收約1436萬日圓（約新台幣300萬元）；法務從事者年收約1121萬日圓（約新台幣230萬元）；大學教授年收約1074萬日圓（約新台幣220萬元）；金融保險從事者年收約947萬日圓（約新台幣200萬元）。

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然而，跟科技業有關的職業，電子工程師排行第14，年收約688萬日圓（約新台幣140萬元），跟台灣相比，台灣科技業的薪資水平顯然更高。以台積電為例，根據其去年公布的財報，平均員工薪資為新台幣273.7萬元，雖低於2022年的新台幣317.5萬元，但較2021年的新台幣246.3萬元還要高。

▲前10名沒有科技業相關。（圖／翻攝自PTT）



有網友轉發此文章到Dcard，驚呼「跟台灣工程師的薪水相比之下，日本的工程師不知道排到哪裡去」。網友紛紛留言表示，「日本是文組社會，和台灣相反」、「我以為台灣科技業屌打日本是常識」、「當年各國政府選擇投資的產業不同罷了」。

不過，也有網友指出，「日本凍漲薪水30年外加貨幣貶值五成，拿日本比實在沒意義」、「正常啊，日本階級第一等商業、金融，工程師三等都排不上」、「日本在醫療及法律服務方面的薪資，比台灣多出不少」、「日本科研人員都跟狗一樣，文組還是上層人士」。