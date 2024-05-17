MEET TAIWAN偕台灣會展業者籌組推廣團　前進德國IMEX展

▲MEET TAIWAN偕台灣會展業者籌組推廣團前進德國IMEX展開拓會展商機。中為外貿協會副秘書長邱揮立。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「推動台灣會展產業發展計畫(MEET TAIWAN計畫)」，為協助我國會展產業發展，及向國際行銷宣傳台灣會展優勢，已持續多年攜手我國會展業者籌組推廣團，參加全球會展最大盛會「全球會議暨獎勵旅遊展(IMEX-Frankfurt展)」。今年5月14至16日也共襄盛舉，期望透過參展提升我國會展知名度，吸引國際會展活動來臺，引領我國會展業者共同創造商機。

全球會展產業近年來蓬勃發展，根據Market Research Future(MRFR)2024年提出之市場預測報告指出，全球會展產值至2032年將呈現正成長趨勢，市場前景一片看好。今年MEET TAIWAN計畫持續搭上全球會展發展列車，乘勝追擊，搶攻海外會展市場。

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本次於IMEX展中打造約80平方公尺之「台灣會展形象館」，為了提倡永續會展理念並響應主辦單位發起之永續響應活動，攤位裝潢以系統結構為主進行搭建，減少木座比例，透過各種可回收材料運用，搭配燈條及巨型LED螢幕，添加攤位科技感及俐落形象，永續環保及設計感兼具，帶給參展業者耳目一新之視覺體驗。

MEET TAIWAN計畫本年再度與交通部觀光署聯手，共同設立「台灣會展形象館」，也加入了台北市觀光傳播局共同參展，結集中央及地方資源，大幅帶動整體宣傳效益。

本年徵集我國專業會議籌辦公司、會展場館及目的地管理公司等12家台灣會展業者共同參展，完整呈現我國會展可提供之完善及多元服務，讓國外參展業者了解更多創新會展獎旅活動案例，以及新穎的會展活動場館應用介紹。

本次展覽現場亦安排業者與國外買主進行1對1洽談。MEET TAIWAN計畫特別與展覽主辦單位爭取，安排4場團體洽談，邀請來自西班牙、土耳其、英國及印度之國外買主一同認識美麗的寶島台灣。

IMEX-Frankfurt展為全球指標性之會展及企業會議相關展覽，每年吸引世界各國會展局、國際組織、飯店、旅行社等相關單位參展，吸引來自全球會議目的地國家及城市共襄盛舉。

隨全球會展產業成長，該展規模逐年擴大，根據主辦單位公布數據，前年於疫後開展共吸引9000多名參觀者，將近3000位國外業者/買主到場，而隔年展覽，更是吸引近12,000名參觀者、4000位買主，顯示全球皆積極搶攻會展產業市場。

此外，為響應永續會展理念，提升我國會產業展優質形象，MEET TAIWAN計畫本年於6月3日至6月5日規劃辦理「國際會展圓桌高峰會(International MICE Round Table Summit)」，併同每年舉辦之「亞洲會展產業論壇(Asian MICE Forum)」共同辦理。

預計邀請國際指標性會展組織(如：ICCA, IAPCO及JMIC等)及區域會展國家CVB(如：美國、澳洲及馬來西亞等)代表來台，透過實體會議共同討論永續會展發展及會展科技導入等國際會展趨勢。透過不同與會者的觀點及交流各國經驗及做法，互相學習並精進我國會展產業發展策略及具體做法，進而促成更多國際會展來臺辦理，將台灣打造成全球會展活動最佳目的地。