柯百庠因夫人興趣投資麝香貓咖啡　躍居印尼國宴飲品與國禮

▲前排左二起雅加達台灣貿易中心主任蕭鳳岐、金色百林莊園董事長林嘉琪、貿協董事長黃志芳、加麗亞紡織公司董事長柯百庠、貿協副秘書長邱揮立、貿協行政處處長林立凱。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／綜合報導

在印尼經營加麗亞紡織公司的台商柯百庠，12年前因為夫人林嘉琪喜歡喝咖啡，投資印尼萬隆金色百林咖啡莊園，成為全印尼唯二國家認證的麝香貓咖啡莊園之一，以人道方式復育麝香貓，並以自然農法種植咖啡豆，生產頂級的麝香貓咖啡，在印尼「亞非領袖會議」中，成為國宴指定宴飲品與國禮，中國國家主席習近平與日本首相安倍晉三等都曾經品嚐。

林百庠指出，當初投資麝香貓咖啡生產，並沒有想用來賺錢，投入經營後學到很多，也做出興趣，園區佔地廣達336公頃，咖啡豆完全遵循有機農法種植，完整保存原生自然生態環境。莊園中擁有專業復育團隊，維護珍稀麝香貓的健康，園林生活讓夫妻倆在紡織事業外，享受不同的工作與生活樂趣。

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▲左上圖結實累累的咖啡櫻桃；有上圖貿協副秘書長邱揮立與小麝香貓合影；下圖左起貿協董事長黃志芳贈送紀念品給柯百庠、林嘉琪夫婦。（圖／記者張佩芬攝）

麝香貓很特別，是雜食動物，很挑嘴，咖啡櫻桃果夠熟、夠漂亮的才吃，也喜歡吃香蕉、木瓜、鳳梨、雞肉等，約一歲可以開始餵養咖啡櫻桃果，咖啡豆會在麝香貓肚子內進行天然發酵，使得原本的苦澀味降低，因為果內的咖啡豆無法消化，排出的糞便在清洗後，成了最有價值的咖啡豆，咖啡因也特別低。

林百庠指出，這些麝香貓養到六歲可以獨立時就會野放，而牠們會回到咖啡園吃咖啡櫻桃果，農民會撿拾其排泄的咖啡豆來製作麝香咖啡，目前市場上一公斤麝香貓咖啡賣價約1550美元，金色百林咖啡莊園一年約生產二到三噸麝香咖啡豆，第一莊園以生產為主，第二莊園已在建設小VILLA，計畫發展為觀光園區。

莊園累計復育約120隻麝香貓，已成為全球知名的頂級麝香貓咖啡生產基地，不僅產品享譽國際，更獲聯合國開發計畫署(UNDP)等單位表揚其在環境保護和改善農民生活上的卓越貢獻。

▲左圖黃志芳在莊園栽種一棵咖啡樹；右圖柯百庠以傳統印尼菜接待黃志芳帶來的媒體團。（圖／記者張佩芬攝）

外貿協會董事長黃志芳藉這這次到雅加達舉辦印尼台灣形象展，順道帶領媒體團參訪金色百林莊園第二莊園，能實了解頂級咖啡豆的種植、生產過程，以及高經濟價值的農業企業對印尼生態環境保護的真心和用心。

黃志芳指出，林百庠和他的父親都是僑委會委員，在全球化和國際化的趨勢之下，二代台灣企業家在印尼結合在地咖啡特產與風土文化，創造融合經濟與生態共存的高附加價值ESG休閒莊園品牌。

台灣企業在印尼落地生根、創造就業機會，深耕多年之後的豐碩成果，有助於後進台灣企業借鑑未來與印尼合作布局的商機開發與商轉模式。

金色百林莊園的銷售通路主要設在雅加達與峇里島，在台灣有代理商，另昇恆昌免稅店與華航eMall也有銷售。