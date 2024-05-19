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「打詐專法」已送立院！廣告實名制4大面向曝光　籲朝野儘速審查

▲詐騙案層出不窮，警方努力破案，「打詐專法」已送立法院。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

針對民眾於社群平台連署要求「廣告平台實名制」，數位發展部19日表示，過去境外平台無法納管，如今已於詐欺犯罪危害防制條例「打詐專法」納管一定規模以上網路廣告平台，並研擬廣告實名制相關規範，賦予網路廣告平台防詐義務，避免被詐騙集團利用作為詐騙工具。

根據數位部提出規範重點有4大面向：

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一、全面驗證廣告主及出資者身分、訂定防詐計畫及發布透明度報告：網路廣告平台業者應分析網路廣告服務的詐欺風險，制定詐欺防制計畫及風險管理措施，導入廣告委託刊播者及出資者身分驗證，並每年發布透明度報告。

二、廣告中揭露必要資訊：網路廣告平台業者應強化網路廣告資訊透明度，揭露委託刊播者、出資者資訊、廣告依法須經許可者的許可字號、標示使用深度偽造技術或AI生成個人影像。

三、要求應指定我國境內法律代表，協助域外業者落實法遵：為解決過去境外業者無法管理的問題，境外業者須書面指定我國國民、法人或律師、會計師事務所作為法律代表，以利文書送達及協助執行防詐措施法令遵循等事項。

四、執行詐欺廣告處理與通報，協助政府機關移除涉詐欺廣告及訊息，防堵民眾持續接觸涉詐欺廣告。

數位部進一步表示，期待立法院朝野政黨儘速審查詐欺犯罪危害防制條例，建立法源要求網路廣告平台防詐義務。

數位部也將持續依據行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」所訂「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大策略，以「增加犯罪成本，減少民眾財產損害」為目標，達到保護民眾財產安全的終極目的。

就目前階段而言，「打詐專法」已經行政院送請立法院審議，未來通過後將有效源頭管理，減少民眾接觸及誤信詐騙廣告。

關鍵字： 網路廣告廣告實名制防詐打詐專法數位部

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