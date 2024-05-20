散熱千金股要來了？AI伺服器水冷發威　外資力挺雙鴻、奇鋐買進

▲雙鴻整機櫃水冷散熱技術。（圖／翻攝自雙鴻Auras YouTube）

記者楊絡懸／台北報導

就在各界關注輝達「超級運算怪物」晶片GB200的發展進度時，周邊供應商也受到矚目，其中，「水冷散熱」更成為AI關鍵字，外資看好「散熱雙雄」雙鴻（3324）、奇鋐（3017）的前景，紛紛喊出「買進」，甚至樂觀預估雙鴻股價將高達1,146元、奇鋐股價達908元。

輝達執行長黃仁勳曾說，輝達下一代AI伺服器，將採用液冷（liquid-cooled）散熱技術。所謂液冷，其實又分為「水冷」和「油冷」，目前最常見的是水冷，每一顆晶片都需要採用水冷散熱，當AI伺服器裝載著上百顆晶片，那麼就需要水冷板（Cold Plate）等關鍵零組件。

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▲每一顆晶片都需要採用水冷散熱，當AI伺服器裝載著上百顆晶片，那麼就需要水冷板（Cold Plate）等關鍵零組件。（圖／翻攝自雙鴻Auras YouTube）

AI伺服器蓬勃發展，水冷板需求也跟著爆發，伺服器散熱產業迎來高光時刻，推使散熱廠加速擴產，確保量能充足而取得更多的訂單優勢。尤其每台GB200機櫃的熱量成本，更比H100高達11倍，因此外資圈更預期，2024年至2027年期間，伺服器散熱市場規模將增加4倍。

據了解，筆電散熱為主的雙鴻，目前水冷散熱占營收比重仍小，不過陸續開始有AI伺服器相關的研發案，接下來將逐步出現相關營收，預期今年下半年有機會從研發專案逐漸轉為訂單，推升營收占比5%至10%，可望明年占營收20%至30%。

至於奇鋐的產能規劃，在AI伺服器需求暢旺下，預計在今年第三季之前擴增產能，目前正在試產階段，接下來就依據客戶需求持續開出新產能。法人也看好奇鋐今年營運將受惠於GB200處理器，維持營運的亮眼表現。