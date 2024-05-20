520戶頭「進帳6位數」太香啦！　網驚喊是大咖：該羨慕嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

今天520除了新政府上任，對許多人來說，也是意義非凡的網路情人節；不過，就有網友分享帳戶截圖，笑喊「我只記得今天是配息進帳的日子！」眼看他的ETF配息高達6位數，大票網友直喊羨慕。

網友稍早在「爆廢1公社」發文直呼，「520對於夫妻，今天是登記結婚日；對於政治份子，今天是總統就職日；對於單身者，今天是勇敢告白日；但對我來說，只記得今天是配息進帳的日子！」

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只見原PO領到的00929配息高達13萬9990元，不少人一算驚喊，「700張的大戶」、「你至少有700張，然後本金將近1500萬」、「要擁有700張才配得到那麼多啊」。對此，原PO透露，本金為1270萬元，目前月領14萬，保守估計都有10萬以上。

▲配息進帳13萬9990元。（圖／翻攝自爆廢1公社）

而大票網友也忍不住羨慕，「每個人都在買ETF的感覺，只剩下我沒買，網路是帶人入坑還是進天堂，讓我們看下去」、「版主厲害」、「繼續慢慢存」、「我就說嘛...台灣人哪有那麼窮，有錢人多的是，不然路上那麼多房子是誰在買」。

台股首檔月配息ETF「復華台灣科技優息（00929）」4月份配息，已於今日入帳。另外，根據集保統計，總共約有71萬名股民今日醒來，會發現帳戶多了一筆錢。