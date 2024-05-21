台泥張安平樂看土葡可貢獻合理報酬　中國停窯關廠「但不會賣掉」

▲台泥2024股東會。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）轉型為控股公司，營收除了台灣水泥及大陸水泥市場外，更多了土耳其、歐洲、非洲低碳水泥，以及新能源產業佈局，為營運打造四足鼎立局面，董事長張安平也樂觀看今年土葡非水泥市場，認為可以有合理報酬；而大陸水泥市場雖然低迷，會停窯、關廠，但不會因為不賺錢就賣掉。

張安平表示，今年Q1土葡都很樂觀，土耳其地震後需要重建，還有新法律、太老建築要拆掉都更，因此需求成長高，短期內土耳其市場不錯，但還是有通膨、價格每月都要調整，經營不容易，不過對土葡及非洲水泥市場都是樂觀，應該可以給台泥合理的報酬。

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談到大陸水泥市場低迷，張安平指出，全球水泥的消費跟GDP成長有正比關係，若是跌到谷底就會上來，可能永遠不會到最高點，但水泥是必需品，不可能沒有這個產業，「不會說大陸市場不賺錢就賣掉，會繼續研究發展增加效率。」

張安平認為，將來大陸水泥還是會賺錢，現在大陸沒有碳費，但未來有了之後就會有競爭性，他也坦言，「今年從大陸市場賺錢的機會可以說是沒有，但現金流是正的，會繼續經營大陸市場，但會停掉一些窯、沒有未來性的廠會關掉，這是未來12-18個月會做的事情。」如果有機會跟其他水泥廠有策略性會繼續談，但目前還沒有。

另關於台泥在三元鋰電池的投入，張安平提到，現在全球許多電池公司都是台泥旗下電池品牌Molicel好幾十倍的規模，而Molicel的電池價格幾乎是大陸的2.5倍，因為客戶和Molicel電池特性可以讓我們選擇最好的user，5月份Molicel營收開始打平，6月份賺錢但數字不是太大。」

張安平強調，Molicel小港廠建廠可以說是創紀錄的快，可是要把良率拉高需要時間，小港廠大小大約9萬平方公尺，從破土到出貨21個月，許多同仁24小時投注心血，台灣需要新的產業，電池就是一個，現在世界上最先進的空中垂直起降機eVTOL一半以上是用台泥的Molicel電池，許多超跑也都是使用我們的電池，甚至下一代產品也是使用我們的。全世界目前能夠生產電池的只剩大陸日本韓國及台灣，日韓一半以上電池是在大陸製造的，現在Molicel電池100%非大陸生產。」

至於水泥儲能櫃EnergyArk的未來發展，張安平透露，目前有開始開發歐洲市場和中國大陸市場，已經收到來自法國、義大利、葡萄牙、荷蘭要求報價的需求。他認為真正要發展需要在當地設廠，6月他會到葡萄牙看一下位置，大陸也可能衍生出一個儲能櫃裝配工廠。