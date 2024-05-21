00940待砍21檔進度曝光！神達、佳世達3萬多張「形成龐大賣壓」

▲「月月配巨嬰ETF」元大台灣價值高息（00940）本周進入成分股調整期，多數投資人關注進出場情形。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

「月月配巨嬰ETF」元大台灣價值高息（00940）預計在5月24日收盤前換股完畢，在現有成分股中將刪除21檔。不過，《ETtoday新聞雲》記者觀察成分股表現，截至5月21日為止，還有9檔持股上萬張，其中，神達（3706）、佳世達（2352）雙雙持股仍有3萬多張，將形成龐大賣壓。

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▲00940「待刪除21檔」成分股現況，資料時間：2024年5月21日。（圖／《ETtoday新聞雲》製表）

觀察00940以5月21日公布持股中，可發現即將刪除的21檔權重排序為：漢唐（1.3%）、亞翔（0.98%）、光寶科（0.94%）、神達（0.87%）、統一（0.83%）、可成（0.71%）、智易（0.66%）、神基（0.64%）、上海商銀（0.59%）、中磊（0.58%）、巨大（0.57%）、佳世達（0.72%）、聯陽（0.46%）、寶成（0.41%）、矽創（0.36%）、光洋科（0.31%）、瀚宇博（0.3%）、南茂（0.29%）、耕興（0.21%）、中碳（0.13%）、合勤控（0.1%）。

對比前一天情形，待刪除的21檔中，權重1%以上的商品僅剩漢唐（2404）。雖然5月21日出場仍以神達最多、超過1萬252張居當天第一，不過神達仍有3萬3,686張待退；觀察其他剩餘張數，也有9檔還有上萬張持股。

不過，00940必須將在本週五、也就是5月24日收盤前換股完畢，剩下3個工作天，持有上萬張的成分股將形成龐大賣壓。投資人可從權重觀察00940的退場進度，推估這幾天出場力道是否也將增強，或進一步跟著整理持股。