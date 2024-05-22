兒科醫師變千億大亨　打造「股王傳奇」成台灣之光

▲大立光董座林恩平（圖）是小兒科醫生出身，繼承家族事業轉行，成為全球光學龍頭大廠負責人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

大立光曾獲倫敦《金融時報》讚譽是亞太地區前一千大的高成長企業，董事長林恩平最為人津津樂道的，就是他本來是小兒科醫生，跨領域到科技業，管理風格帶著醫師一絲不苟、理性嚴謹的態度，實事求是，讓他在前年獲台灣媒體選為當年度最具影響力的財經風雲人物。

林恩平今年65歲，從高雄大學醫學系畢業後，先至高雄長庚醫院任職，後來到台中老家附近開設小兒科診所長達十多年。因父親希望他回家族事業幫忙，他到大立光前，還專程赴美國多明尼加大學進修；學成歸國後先到時任董事長的父親身邊擔任特助，從頭學起，直到成為台灣之光。

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談起由醫轉商的轉變，林恩平受母校高醫邀請回校演講時說，1979年，他進入高雄醫學大學醫學系就讀的同一年，父親林耀英利用自家小小的車庫創辦大立光的前身，也就是大根精密公司，但他從小就不喜歡跟著父親的步伐，要他往東他偏往西，一直到他小兒科診所開業滿12年的時候，父親對他說自己老了，體力開始衰退，問他「真的不願意幫忙嗎？」

▲大立光遭德商MVTec公司控告盜用光學校正軟體，台中地檢署以違反《著作權法》等罪起訴大立光及總處長等10人，現任董事長林恩平（圖）則獲不起訴。

林恩平當年44歲，他說內心被觸動到，覺得該回家的時機到了，所以答應父親先到美國研讀兩年EMBA，2006年回台後，他開始跨足科技業，擔任父親特助，重新學習加工模具組及寫軟體，就連如何開發晶片，他也從門外漢一股腦投入，沒日沒夜地工作。至於此次涉及的侵權官司，仍有待法院查明真相。



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