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報稅倒數10天！　近200萬人還在拖

▲還有近200萬人未完成所得稅申報。（圖／記者屠惠剛攝）

▲還有近200萬人未完成所得稅申報。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

距離112年度綜合所得稅申報截止日（5月31日）僅剩10天，財政部台北國稅局表示，截至113年5月21日止，已完成申報件數約468萬件（約占去年總申報件數663萬件之71%），估還有近200萬人未完成報稅，提醒尚未申報的民眾儘速辦理結算申報，並建議使用手機報稅，一機在手，迅速完成申報。

台北國稅局說明，手機報稅操作簡單，無須安裝APP，民眾只要利用智慧型手機連結至「財政部電子申報繳稅服務網」（https:// tax.nat.gov.tw），進入手機報稅系統頁面，選擇「我要報稅」，透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號+查詢碼」或「行動自然人憑證」三種驗證方式之一完成身分驗證後，進入申報系統即可開始報稅。

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國稅局指出，在進入報稅系統後，只要點擊下載今年新增的「查調資料稅額估算表」，輸入登入設定之檔案密碼（預設密碼為納稅義務人身分證統一編號），即可開啟PDF檔檢視估算資料，檢視後如無須變更內容，只要回到手機報稅頁面，依照畫面顯示依序完成至步驟五，看到畫面出現「申報成功次數」即完成申報；如需編修所得或扣除額資料，編修後同樣依指示步驟操作，輸入繳退稅資料後，點選「申報資料上傳」，就順利完成報稅。

該局進一步說明，以本人名義申辦月租型手機門號的納稅義務人，採用「行動電話認證」登入手機報稅最為便利，只要輸入「電信業者」、「手機門號」及「健保卡號」，驗證中記得關閉手機Wi-Fi，就可以透過4G/5G連線至網路驗證身分；手機門號非本人之納稅義務人，也可至四大超商之多媒體資訊機（KIOSK），利用自然人憑證或已註冊之健保卡列印查詢碼及戶號，完成身分驗證，不受時間及空間的限制。

該局呼籲，請民眾多利用手機申報綜合所得稅，不僅便利又安全，並享有優先退稅的權利，還可以參加報稅抽獎活動，有機會將頭獎現金20萬元及加碼獎帶回家。

關鍵字： 報稅綜合所得稅國稅局

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