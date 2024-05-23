輝達財報優但陸行之提6點潑冷水　「降溫訊號出現」

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）財報看俏盤後大漲超過5%，股價衝破1000美元創新高，並宣布6/7日1拆10，雖然分拆讓投資人興奮及公司持續看好前景，但半導體分析師陸行之指出，輝達二季度實在看不到什麼獲利預期大驚喜，他並提出6點看法，認為「降溫訊號」已出現。

陸行之對輝達6大看法原文：

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1. Nvidia 預期二季度 (5-7月）營收280億美元, +/-2%, 季增5-10%，年增107%，比彭博社分析師預期高5ppts, 但比起上季度的10% beat, 上上季度的12% beat，上上上季度的26% beat 有些降溫；

2. 一季度庫存月數達3.12月，季增5%，表示供應鏈已經能夠趕上之前暴衝而無法滿足的訂單，我們估計Nvidia一季度佔台積電營收比近10%；

3. 74.3-75.3%的二季度毛利率指引比上季度指引少了1.5ppts, 也略低於彭博社分析師預期的75.6%，在 datacenter 毛利率高於平均毛利率，營收占比持續增加之下(87% in 1Q24, 83% in 4Q23)，不知道是競爭造成毛利率下滑？還是低價產品比重增加？還是之前高毛利率中小型客戶都拿到貨了，現在輪到要求折扣的大型 Cloud Service Provider 來大量取貨（可以觀察專門做CSP客戶訂單的台灣伺服器廠商二季度營收是否有起色，而不是每天在媒體喊看好AI伺服器，但營收老是在季減或年增少的可憐)？

4. 黃董說H200已開始出貨，今年Blackwell 三季度量產出貨，四季度會跟著伺服器上市，今年會有很多營收，強調Blackwell 之後還有下一代產品推出；

5. Nvidia 車用半導體營收占比雖然不到1%，但季增17%，年增11%，全球占比2-3%，比市場平均稍好，表示其AI輔助駕駛系統銷售有進展；

6. 根據Nvidia 二季度指引，2Q EPS 應該有5.75，比一季度的5.98稍低，比市場預期的5.71稍高，不知道是不是公司又來個保守預期，以後再來 beat。