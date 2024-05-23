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台灣高鐵股東會通過配息1.02元　7月再增班全年營運看望

▲台灣高鐵股東會，董事長江耀宗主持。（圖／公司提供）

▲台灣高鐵股東會，董事長江耀宗主持。（圖／公司提供）

記者廖婕妤／台北報導

台灣高鐵（2633）今（23）日舉行股東常會，會中通過每股分配現金股利1.02元。董事長江耀宗表示，今年Q1運量持續攀升，還會再度增班，對於全年營運樂觀；另針對高鐵南延、東延、環島規畫，他指出這都是國家重大政策，由交通部規劃營運，若交通部有需要相關資訊，高鐵也會提供數據與經驗供政府參考。

台灣高鐵2023年運量及營收持續穩健成長，全年旅運人次達7,309萬人次、營收498億元，雙雙創下通車營運以來最高紀錄；去年底已與銀行團簽署聯貸降息案增修契約，並自今年1月3日生效，聯貸加碼利率降至0.45％，因此2023年財報認列一次性合約修改利益68.3億元之外，2024年度利息支出也可以節省約10億元。透過提前清償聯貸本金來節省利息費用，自2016年迄今已提前清償聯貸本金1,407億元，對提升當期及未來獲利表現具有直接助益。

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展望2024年，江耀宗表示，今年Q1日均運量持續攀升至21.4萬人次，因應持續暢旺的旅運需求，台灣高鐵自去年7月迄今，已分別3度實施定期增班，另依旅客短期需求3度完成短期增班；此外，今年7月還將再度增班，屆時每周總班次數將達1103班次，以加強服務旅客，並引領運量再創高峰。
 
江耀宗指出，在提升營收策略上，將持續導入智慧科技、優化票證便利性，提升離峰班次產值並透過異業結盟擴大會員經濟規模，強化營收效果，很快就能看到即將推出的T-Shopping（高鐵線上購）服務，不僅為旅客創造全新的購物體驗，更為公司開拓新商機。同時，也將視現金流量狀況及金融市場變化，研擬採用適當綠色金融的融資工具，透過財務永續降低營運成本，落實公司永續經營目標。

關鍵字： 台灣高鐵股東會江耀宗

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