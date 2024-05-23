10年好友參加婚禮「攜伴包2800元」還勸其他人少包：又不是在飯店

▲好友的一番話讓她很傷心。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，最近剛舉辦完一場家宴，只邀請要好的朋友跟親戚，有個從國中就認識的朋友，交情超過10年，當天好友攜伴參加，禮金包了2800元，而且還說了一句「又不是辦在大飯店，包2800就夠了」，還跟其他人說包少一點，3600元太多了，讓她傷心至極。

女網友在Dcard發文，「婚禮好友包2800元， 我該難過嗎？」剛舉辦完家宴，邀請的賓客都是有深厚情誼的朋友和親戚，由於場地有限制人數，盡可能請朋友不攜伴，請的餐廳雖然不是高級名飯店，但是東西好吃也有品質，包場費用價格不低，每人平均費用落在2500至3000元。

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原PO表示，有個從國中就認識，出社會就陪伴彼此到現在，至少10年以上的交情，「但我收到了國中好友的禮金是2800元」，且有攜伴參加，而讓她最難過的是，好友竟說「又不是辦在大飯店等級的，包2800元就夠了」，還跟其他人說包少一點，包3600元太多了。

她坦言，本來就沒打算靠紅包賺錢，選擇一般餐廳是希望東西好吃，把錢花在食物而不是場地上，「如果說今天對方經濟困難，我覺得真的還好，我們的友情不需要包了」，讓她難過的是，說出那句話的背後動機；好友之後也會辦婚禮，原本打算加錢包回去的，聽了那些話後完全不想包了，甚至連婚禮也不想去了，「我這樣心態很不好嗎？還是大家可以開導我呢？」

貼文曝光，網友紛紛表示，「她可以只包2800，但她沒資格說一些屁話」、「她去說服別人也包少一點的原因，也是因為她知道自己包的可能少了點，為了拉一些同伴跟她同一陣線，才能更理直氣壯。2800元看清一個人也不錯，以後也不需要往來了」、「包2600帶老公去，然後這個朋友不要了」、「她包2800元攜伴，妳就一樣回給她就好啊」。