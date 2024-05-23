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先探／五月魔咒不攻自破

圖／先探投資週刊提供

美國三大股市創下歷史新高，加權指數獲得護國神山台積電創高加持，依舊處於創高軌道之中，類股間維持良性輪動，多頭格局仍是方興未艾。

文／黃俊超

賴清德就任中華民國第十六任總統，在五二○就職典禮演說中除了國際、兩岸等政治上的宣示之外，對於產業發展提出三大方向，一是「前瞻未來，智慧永續」，宣示落實二○五○年淨零轉型，並全力推動台灣成為人工智慧之島，點出與國際共同持續投資綠能與ＡＩ兩大趨勢，也提到包含量子電腦、機器人、元宇宙與精準醫療等各領域前瞻科技。

二是「競逐太空，探索海洋」，精確點出要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，也要發展下一世代通訊的中低軌道衛星；三是「布局全球，行銷全世界」，台灣以申請加入CPTPP，與世界民主國家簽訂雙邊投資保障協定，深化夥伴關係，並站穩全球供應鏈的關鍵地位，把握地緣政治變化帶來的商機，發展半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等五大信賴產業。

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第一季財報表現亮眼

從國際股市的角度來看，全球前二○大股市中，有十四個創下新高，追蹤已開發和新興市場的MSCI AC世界指數，近來也同樣創下新高。美國三大指數道瓊、S&P 500與Nasdaq都創下新高，尤其道瓊指數攻抵四萬點的整數關卡，另外包含歐洲主要股市的德、英、法，及加拿大、印度、巴西、澳洲、日本等，不是在創高軌道上，就是至少持穩高檔，就連最弱勢的中國股市，包含上證、恆生與國企股市，也都來到今年高點。

簡單來說，國際股市大多處在多頭架構當中，而台灣加權指數也在五月二十二日，創下二一五六七．四八點的歷史新高，從技術面來看，均線依舊呈現多頭排列且發散，成交量能也屬健康，中長期技術指標仍是偏多而行，與趨勢站同一邊向來是相對安全的方式，指數仍在創高不要急著摸頭，縱然必須留意漲多之後可能出現技術性修正，漲勢過程中震盪屬正常狀況，基本上，反向操作不該是當前首選。

加權指數本波自去年十一月起漲，近六個月僅有元月小跌○．二三％，波段最高上漲幅度來到三五％，雖然股市流傳著「五窮六絕七上吊」、「五月賣股」等俗諺，不過統計自二○○○年以來五月份的行情，其實上漲機率五四．一七％、平均漲幅一．四二％並不差，今年五月仍有高機率上漲，不過也必須留意指數與二四○均線（約一七八四二點）之間的乖離率，目前已拉大超過二○％。

乖離率要拉開到多大會出現回檔，並沒有標準答案，不代表一定要下跌，高檔震盪整理等待均線墊高也是可能的模式。此外，從統計數據來看，接下來的六至十月，逐月上漲機率大概在四○～六○％之間，低於第四季與第一季均值表現，但是當中僅七月平均漲幅○．一七％，其餘四個月都是下跌，除了上漲過後可能的修正之外，將進入除權息旺季，指數自然蒸發也是因素。

分拆來看，重量級權值股台積電、鴻海、聯發科與廣達等，搭配金控指標富邦金、國泰金、中信金等，基本上都有盤堅至創高的強勢表現，尤其護國神山台積電在四月營收亮眼加持下，股價再創八六五元的歷史天價。國際股市表現佳，台股重要權值股也仍在上漲格局，短線指數或有震盪，然多方趨勢尚未出現改變跡象。

第一季財報全數出爐，上市扣除金控與未申報，營收八兆六九四五億元、年增三．六五％，稅前淨利八六三八億元、年增三三．九四％，以航運、電腦與周邊設備、半導體表現較佳，上櫃扣除未申報，營收六二一三億元、年增約四％，稅前淨利七三九億元、年增約二七％，以半導體、電子零組件與建材營造為佳，整體上市櫃稅後純益八七三八．六億元、季增三四．一％、年增四五．三％，為歷年同期第三高。

Nvidia財報動見觀瞻

市場屏息以待ＡＩ之王Nvidia財報，根據彭博資訊資料，追蹤Nvidia的分析師沒有人給予賣出評價，有六一人給予相當於買進評級，平均目標價顯示預估將再上漲十％，其中巴克萊與高盛皆集團皆給予目標價一一○○美元，而Stifel則上調至一○八五美元，過去幾季，Nvidia總能繳出優於市場預期的成績單，而本次重點還包含對機器人產業展望。ＡＩ是科技類股未來數年成長最關鍵的核心，也是指數能否延續漲勢的最重要指標。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2301期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊提供

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