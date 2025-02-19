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台積電入股雜音！英特爾首席工程經理反彈　狠批「可怕錯誤」

▲美國晶片大廠英特爾（Intel）。（圖／路透）

▲美國晶片大廠英特爾（Intel）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

在市場傳出美國半導體代表性公司英特爾（Intel）可能拆分代工與晶片業務，而台積電（2330）可望以技術入股方式取得代工事業2成股權的消息後，Intel首席工程專案經理Joseph Bonetti在個人領英（LinkedIn）平台上發言，直批將Intel賣台積電是「一個可怕的、令人沮喪的錯誤。」

《華爾街日報》披露白宮消息人士指出，政府正在規劃讓台積電以技術入股方式取得英特爾代工事業約2成股權。而科技媒體《tom's HARDWARE》稍早報導，Bonetti宣揚Intel的18A技術優勢，向美國總統川普政府、Intel董事會喊話不要做出類似決策。

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「來自英特爾的技術競爭加上關稅的威脅，共同成為台積電面臨的巨大問題。」Bonetti指出，移交英特爾代工廠的控制權為台積電解決了這個問題，但傷害了英特爾，傷害了美國的領導地位，並讓「英特爾代工廠不如台積電先進」的錯誤觀點變得可信。

Bonetti認為，很多文章都說台積電的工程師會過來分享他們的專業知識，幫助英特爾讓他們的「3奈米」和「2奈米」製程正常運作，但是英特爾的3奈米產品已投入生產數月，並用於英特爾最新的Xeon 6晶片。

另外，英特爾的2奈米製程晶片「18A」已接近完成，Bonetti表示該晶片顯示出良好的進展，正在向筆記型電腦製造商提供晶片樣品，並有望在今年晚些時候應用於 Panther Lake 晶片中。英特爾有兩台價值 3.5 億美元的機器正在運作。 看來英特爾將在高數值孔徑下至少領先一年，且在2024年收購了 ASML高階工具的全部產能。

Bonetti指出，英特爾代工廠之所以遭受財務損失，因為他們花費數百億美元建造新的代工廠和 EUV 工具，此外，Intel Foundry尚未吸引任何大型外部客戶。但這是自然的。 沒有任何大的潛在客戶（Nvidia、高通等）會冒險與台積電合作來嘗試未經證實的東西。

Bonetti認為，英特爾正處於用自己的產品證明自己的風口浪尖，不久之後又向微軟和亞馬遜證明，這兩家公司都是 18A 的早期客戶。一旦全世界看到了這項成功，知名企業就會將部分生產轉移到英特爾代工廠。

關鍵字： 英特爾台積電代工技術併購

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