旅天下去年每股賺3.63元　擬配發現金股利5元、殖利率5.6％

▲旅天下董事長李嘉寅。（圖／旅天下提供）

記者廖婕妤／台北報導

受惠全球旅遊市場熱絡，旅天下（6961）今（18）日董事會通過2024年財報，全年合併營收為45.53億元，年增51.53%，EPS為3.63元，擬配發現金股利3.5元、資本公積發放1.5元，合計2024全年每股配發5元現金股利，依今收盤均價88.54元計，現金殖利率達5.6%。

展望今年，旅天下董事長李嘉寅表示，對2025年旅遊市場抱持信心，除延續原有獨家包機策略，再擴展包銷業務。

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旅天下1月合併營收4.34億元，年增53.18％，寫歷史同期新高，主要貢獻來自雪祭、跨年、春節連假等旺季挹注，對今年市場抱持信心。

旅天下表示，目前日本仍是台人最喜愛的旅遊目的地，除延續獨包台灣虎航（6757）直飛北海道函館，也針對市場趨勢調整產品，打造長銷商品，深度布局九州，包銷虎航對飛大分、佐賀、宮崎航班，以多元主題設計行程，訂單能見度已達Q3。

也因看好南台灣旅遊市場，韓國線、東南亞線再擴增高雄出發商品量。另外長程線部分，除了完善歐洲雙點進出布局，並加入華航PAK（聯營出團）行列，歐洲線量能有望再拓展。

旅天下發言人許哲郎指出，門市加盟與產品加盟皆突破70家，為全台最多門市的旅行社，今年以北部、東部為重點展店區域，同時，將聚焦深化同業整合，透過資本、業務合作，加速發揮綜效，也廣集業界銷售好手，成立超業部門，大幅拓展客群，挹注營收可期。