面對地緣政治風險　陳馨蕙博士：客製化服務可提高航商營運韌性

▲陳蕙馨博士分析全球航商利用幾個策略提供客製化服務，有達到提高利潤率及轉嫁能力，從而提升服務可靠性與營運韌性效果。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中華經濟研究院副研究員、中華採購供應學會理事陳蕙馨博士指出，近年全球航商因應產業與地緣政治風險的結構性轉變，全球航商利用幾個策略提供客製化服務，提高利潤率及轉嫁能力，從而提升服務可靠性與營運韌性。

陳蕙馨在航港問題專題研究報告中分析，2023年初市占率最高達33%的2M聯盟（馬士基、地中海航運），預告於2025年1月拆夥。兩航商也呈現不同營運發展模式，地中海航運(MSC)近年大量造船、租船、買船，不僅要以新船取代租船與舊船，更於2022年取代馬士基成為最大貨櫃船公司。

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但與此同時，丹麥航運巨擘馬士基卻致力於簡化複雜的供應鏈，以確保可為客戶提供無縫的整合服務，持續投資空運、碼頭與併購倉儲、卡車公司等物流業，賺取利潤較高的附加價值服務，朝全方位一站式綜合物流集團發展。

另巴拿馬運河與紅海同時受阻時，美國的農業出口商被迫使用鐵路將一些穀物運輸到美國西北部太平洋沿岸，再裝船運輸到亞洲市場，利用海陸聯運爭取較短運期與降低部分成本。

針對巴拿馬運河乾旱事件，馬士基於2024年1月利用鐵路運輸，使用『陸橋』（Land bridge）作為巴拿馬運河的替代道路。前述海陸整合彰顯航商的營運韌性也增加了航商的可靠度，間接提高有轉嫁能力之託運人與航商維持長期合作的意願。

無獨有偶，2023年12月準班率為全球最可靠的貨櫃航運公司，我國長榮海運集團，近年亦積極投入海陸空聯運與內陸物流倉儲之整合服務。2023年6月長榮國際儲運(榮運)轉投資長榮物流的大園國際物流中心於2023年第三季啟用，透過多角化異業結盟營運，結合海、空運貨物承攬與代理、第三方物流服務、大型物流園區、貨櫃碼頭經營、內陸運輸、內陸貨櫃場等多角化經營。

同時，透過長榮海運高雄第七貨櫃中心，建置亞太營運基地之物流倉儲中心。榮運更積極建置保稅平台，協助客戶加快供應鏈的速度，以處理來自終端客戶的即時訂單，解決顧客資金壓力和生產成本，提升客戶長期競爭力及優勢。前述海陸空與物流倉儲的垂直整合與異業結盟，不僅提升航商可靠性，也讓託運人受惠更佳的存貨管理與資金周轉率等附加價值，讓託運人更願意與航商進行長期合作。

海陸空運暨承攬、倉儲的垂直或水平整合，除涉及航商本身商業模式調整，更重要的是因應地緣政治風險與難以掌控的航運期，必須數位化即時資訊與預測數據快速揭露給託運人。

數位化包含無紙化文件、區塊鏈科技應用、智慧船舶、數位流程整合、智慧港埠、綠色運輸服務等，甚至整合金流與資訊流，與客戶的倉庫管理系統(WMS)即時對接同步。透過數位化優化和協調各個海陸空整合運送環節，包含航運運輸航程、陸運運輸、倉儲服務到與物流夥伴合作等各項資訊揭露，讓託運人即時掌控貨運狀況以利即時決策。

除了即時資訊揭露，數位化也能提高航商服務的附加價值。鑒於航運交期受地緣政治影響，航期、託運與內陸運輸皆不穩定，亦無法即時掌握，導致額外存貨與聯繫成本攀升。

近年全球航商甚至承攬業都積極投入數位化。例如我國承攬業者，中菲行協助客戶建立電子數據交換（EDI）以進行訂單傳輸、庫存管理並簡化貨物進出流程，提升貨況追蹤透明度。中菲行更利用資料庫與雲端數據分析技術，導入增值訊息系統(Dimerco Value Plus System)與RPA(Robotic Process Automation)流程自動化軟體。

此外，透過MyDimerco平台與POMS(Purchase Order Management System)提供客戶採購訂單管理平台，擴充線上訂艙、線上客服等服務，以期降低營運成本提高獲利，並提高服務之附加價值。

儘管全球海運與航期的延誤並非個別航商可掌控，但航商仍積極透過數位化降低通關時間，簡化航運流程。例如國內陽明海運即將區塊鏈技術應用於貨櫃提領流程，並提供LINE BOT、線上簽進艙、e-D/O（電子小提單服務）、e-領憑、e-櫃台、客戶線上詢價及報價功能平台(my ocean freight)以及Chatbot等優質數位化服務，大幅降低紙本臨櫃辦理的作業時間，拖車司機憑二維條碼線上作業降低等待時間，亦減少紙張碳粉的消耗達到減碳與ESG效果。

數位化導入除了即時資訊揭露給託運人並提升作業效率外，因組織型碳盤查 ISO 14064-1 2018改版後將間接溫室氣體碳排放（範疇三）列入排查範圍，亦即供應物流鏈排碳也列入盤查與計算，因此提供低碳物流與運輸的航商相對有競爭力，數位化的減碳效果也提升服務的附加價值。