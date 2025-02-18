ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

面對地緣政治風險　陳馨蕙博士：客製化服務可提高航商營運韌性

▲陳蕙馨博士。（圖／記者張佩芬攝）

▲陳蕙馨博士分析全球航商利用幾個策略提供客製化服務，有達到提高利潤率及轉嫁能力，從而提升服務可靠性與營運韌性效果。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中華經濟研究院副研究員、中華採購供應學會理事陳蕙馨博士指出，近年全球航商因應產業與地緣政治風險的結構性轉變，全球航商利用幾個策略提供客製化服務，提高利潤率及轉嫁能力，從而提升服務可靠性與營運韌性。

陳蕙馨在航港問題專題研究報告中分析，2023年初市占率最高達33%的2M聯盟（馬士基、地中海航運），預告於2025年1月拆夥。兩航商也呈現不同營運發展模式，地中海航運(MSC)近年大量造船、租船、買船，不僅要以新船取代租船與舊船，更於2022年取代馬士基成為最大貨櫃船公司。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但與此同時，丹麥航運巨擘馬士基卻致力於簡化複雜的供應鏈，以確保可為客戶提供無縫的整合服務，持續投資空運、碼頭與併購倉儲、卡車公司等物流業，賺取利潤較高的附加價值服務，朝全方位一站式綜合物流集團發展。

另巴拿馬運河與紅海同時受阻時，美國的農業出口商被迫使用鐵路將一些穀物運輸到美國西北部太平洋沿岸，再裝船運輸到亞洲市場，利用海陸聯運爭取較短運期與降低部分成本。

針對巴拿馬運河乾旱事件，馬士基於2024年1月利用鐵路運輸，使用『陸橋』（Land bridge）作為巴拿馬運河的替代道路。前述海陸整合彰顯航商的營運韌性也增加了航商的可靠度，間接提高有轉嫁能力之託運人與航商維持長期合作的意願。

無獨有偶，2023年12月準班率為全球最可靠的貨櫃航運公司，我國長榮海運集團，近年亦積極投入海陸空聯運與內陸物流倉儲之整合服務。2023年6月長榮國際儲運(榮運)轉投資長榮物流的大園國際物流中心於2023年第三季啟用，透過多角化異業結盟營運，結合海、空運貨物承攬與代理、第三方物流服務、大型物流園區、貨櫃碼頭經營、內陸運輸、內陸貨櫃場等多角化經營。

同時，透過長榮海運高雄第七貨櫃中心，建置亞太營運基地之物流倉儲中心。榮運更積極建置保稅平台，協助客戶加快供應鏈的速度，以處理來自終端客戶的即時訂單，解決顧客資金壓力和生產成本，提升客戶長期競爭力及優勢。前述海陸空與物流倉儲的垂直整合與異業結盟，不僅提升航商可靠性，也讓託運人受惠更佳的存貨管理與資金周轉率等附加價值，讓託運人更願意與航商進行長期合作。

海陸空運暨承攬、倉儲的垂直或水平整合，除涉及航商本身商業模式調整，更重要的是因應地緣政治風險與難以掌控的航運期，必須數位化即時資訊與預測數據快速揭露給託運人。

數位化包含無紙化文件、區塊鏈科技應用、智慧船舶、數位流程整合、智慧港埠、綠色運輸服務等，甚至整合金流與資訊流，與客戶的倉庫管理系統(WMS)即時對接同步。透過數位化優化和協調各個海陸空整合運送環節，包含航運運輸航程、陸運運輸、倉儲服務到與物流夥伴合作等各項資訊揭露，讓託運人即時掌控貨運狀況以利即時決策。

除了即時資訊揭露，數位化也能提高航商服務的附加價值。鑒於航運交期受地緣政治影響，航期、託運與內陸運輸皆不穩定，亦無法即時掌握，導致額外存貨與聯繫成本攀升。

近年全球航商甚至承攬業都積極投入數位化。例如我國承攬業者，中菲行協助客戶建立電子數據交換（EDI）以進行訂單傳輸、庫存管理並簡化貨物進出流程，提升貨況追蹤透明度。中菲行更利用資料庫與雲端數據分析技術，導入增值訊息系統(Dimerco Value Plus System)與RPA(Robotic Process Automation)流程自動化軟體。

此外，透過MyDimerco平台與POMS(Purchase Order Management System)提供客戶採購訂單管理平台，擴充線上訂艙、線上客服等服務，以期降低營運成本提高獲利，並提高服務之附加價值。

儘管全球海運與航期的延誤並非個別航商可掌控，但航商仍積極透過數位化降低通關時間，簡化航運流程。例如國內陽明海運即將區塊鏈技術應用於貨櫃提領流程，並提供LINE BOT、線上簽進艙、e-D/O（電子小提單服務）、e-領憑、e-櫃台、客戶線上詢價及報價功能平台(my ocean freight)以及Chatbot等優質數位化服務，大幅降低紙本臨櫃辦理的作業時間，拖車司機憑二維條碼線上作業降低等待時間，亦減少紙張碳粉的消耗達到減碳與ESG效果。

數位化導入除了即時資訊揭露給託運人並提升作業效率外，因組織型碳盤查 ISO 14064-1 2018改版後將間接溫室氣體碳排放（範疇三）列入排查範圍，亦即供應物流鏈排碳也列入盤查與計算，因此提供低碳物流與運輸的航商相對有競爭力，數位化的減碳效果也提升服務的附加價值。

關鍵字： 地緣政治風險陳馨蕙博士客製化服務營運韌性

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【還在用報紙包菜？】廚房紙巾＋密封袋放了一周菜葉還是翠綠色

推薦閱讀

富爸爸砸4000萬助兒子買國有不動產　慘噴逾135.6萬贈與稅

富爸爸砸4000萬助兒子買國有不動產　慘噴逾135.6萬贈與稅

台北國稅局今（18）日指出，民眾協助子女取得國有不動產，需要注意贈與稅的問題。近期有一名富爸爸砸4000萬協助兒子標下價值6000萬元國有非公用不動產，雖然其中2000萬元由兒子自行貸款處理，但4000萬元購買房地的「助攻」行為已涉贈與稅，後遭核課135.6萬元稅金。

2025-02-18 16:19
大武山去年每股賺1.46元　配發現金股利2元、殖利率4.25％

大武山去年每股賺1.46元　配發現金股利2元、殖利率4.25％

大武山（6952）董事會今（18）日公布2024全年合併營收為12億元，年增6％，稅後淨利為9,572萬元，年增32％，EPS為1.46元，主要受惠中高階蛋品需求成長及牧場生產效率提升，帶動全年毛利率接近3成；也通過2024年度盈餘分配案，將配發每股現金股利2元，包含現金股利1元、資本公積1元，以今日收盤參考價47元計，現金殖利率約4.25％。

2025-02-18 15:57
禽流感、飼料成本漲　卜蜂董座：蛋價應該要調漲

禽流感、飼料成本漲　卜蜂董座：蛋價應該要調漲

國際原物料價格持續上漲，大宗物資黃豆、玉米現在價錢已經是高價位，不過國內豬價維持、雞價有成長，但蛋價表現不好，卜蜂（1215）董事長鄭武樾指出，近期傳出飼料每公斤要漲0.4元，加上有禽流感因素，造成雞農損失很大，因此合理上來說蛋價應該要調漲。

2025-02-18 12:18
老牌ETF大暴衝　0050、0056規模雙雙攻破4000億

老牌ETF大暴衝　0050、0056規模雙雙攻破4000億

今（18）日0050、0056資產規模分別為4,656億、4,021億，雙雙突破4,000億，均創歷史新高，以市值型、高股息為代表的ETF 投資世代，持續加速擴展，元大投信表示，0050投資台灣上市市值最大50家公司，跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化將直接反映於0050股價表現，在採隨規模增加費用率持續調整的架構後，更有利長期投資，包括未來規模成長至逾5,000億元至1兆元部分，經理費將再調整至0.08%，持續將規模成長回饋投資人。

2025-02-18 17:17
抽中賺44萬！印能吸逾5萬人申購　凍資破656億

抽中賺44萬！印能吸逾5萬人申購　凍資破656億

興櫃股王、擁「封測小巨人」外號的印能科技（7734）上櫃前公開申購今（18）日為最終日，因價差大，市場估「抽中1張賺44.5萬元」，吸引大批股民進場報隊。根據證交所統計，印能兩天來參與公開申購共有5萬2543筆，以印能公開申購價格每股1250元、每張125萬元計算，凍結市場資金逾656億元。

2025-02-18 11:33
勞金局辦理16億美元委任案　徵選4業者、每家4億美元

勞金局辦理16億美元委任案　徵選4業者、每家4億美元

勞動基金運用局今（18）日公告，將辦理新制勞工退休基金114年度國外投資「全球氣候轉型被動股票型」委託經營公開徵求受託機構，本次預計擇優徵選4家受託機構，每家受託金額為4億美元，總委託金額共16億美元。

2025-02-18 10:35
藥華藥專利戰受挫　股價跌逾9%失守700元大關

藥華藥專利戰受挫　股價跌逾9%失守700元大關

藥華藥（6446）昨（17）日晚間舉行重訊記者會，表示被國際商會仲裁庭要求藥華藥需賠償AOP公司2筆賠償金共156.29萬歐元，今日開盤後藥華藥股價重摔逾9%，股價最低來到695元，接近跌停。

2025-02-18 09:42
川普關稅、央行買盤　高盛上調2025年金價預期至3300美元

川普關稅、央行買盤　高盛上調2025年金價預期至3300美元

由於央行需求持續強勁，川普課徵關稅不確定因素，高盛週一將2025年底金價預期從每盎司2890美元上調至3100美元，若川普關稅等不確定因素再刺激，2025年可望衝上3300美元。

2025-02-18 10:00
日月光馬來西亞檳城新廠啟用　全球佈局再添新產能助力

日月光馬來西亞檳城新廠啟用　全球佈局再添新產能助力

日月光馬來西亞檳城五廠今日正式啟用，將可大幅增強公司在峇六拜自由工業區(Bayan Lepas Free Industrial Zone)的封測產能。此工廠是策略擴張計畫的一環，日月光馬來西亞廠區由目前 100 萬平方英尺，將擴大至約 340 萬平方英尺。

2025-02-18 13:00
卜蜂看今年審慎樂觀　桃園分切廠7月啟用可貢獻營收30億

卜蜂看今年審慎樂觀　桃園分切廠7月啟用可貢獻營收30億

卜蜂（1215）2024全年合併營收為279.57億元，年減4.12％，但仍寫下歷史第二高成績，董事長鄭武樾表示，主要是受到上半年雞價影響所致，今年整體來看審慎樂觀，桃園分切廠預計7月啟用，1年可貢獻約30億元營收；另針對股利政策，鄭武樾透露應該會是歷年來次高，會努力爭取，希望來回饋投資者。

2025-02-18 12:20

讀者迴響

熱門新聞

即／大樂透1億一注獨得　雲林今晚誕生新億萬富翁

台企銀遭搜索　金管會證實：已提交重大偶發事件報告

川普關稅2檔美股ETF竄出　績效超車0050、006208

快訊／0050分割開獎！確定「1拆5」　每張4萬元有找

快訊／群創53萬股民注意！　股東會紀念品「白米1公斤」

即／威力彩飆16.5億！今晚邁入連32槓

擷發科舉行股臨會　完成設置獨立董事、成立審計委員會

00878輸了！2月台股高息ETF年化配發率大車拼　00894黑馬竄出

僅3人知道！帥過頭曝輝達新總部落腳關渡

面對地緣政治風險　陳馨蕙博士：客製化服務可提高航商營運韌性

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366