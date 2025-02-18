快訊／大樂透1億一注獨得　雲林今晚誕生新億萬富翁

富爸爸砸4000萬助兒子買國有不動產 慘噴逾135.6萬贈與稅

台北國稅局今（18）日指出，民眾協助子女取得國有不動產，需要注意贈與稅的問題。近期有一名富爸爸砸4000萬協助兒子標下價值6000萬元國有非公用不動產，雖然其中2000萬元由兒子自行貸款處理，但4000萬元購買房地的「助攻」行為已涉贈與稅，後遭核課135.6萬元稅金。

大武山去年每股賺1.46元 配發現金股利2元、殖利率4.25％

大武山（6952）董事會今（18）日公布2024全年合併營收為12億元，年增6％，稅後淨利為9,572萬元，年增32％，EPS為1.46元，主要受惠中高階蛋品需求成長及牧場生產效率提升，帶動全年毛利率接近3成；也通過2024年度盈餘分配案，將配發每股現金股利2元，包含現金股利1元、資本公積1元，以今日收盤參考價47元計，現金殖利率約4.25％。

禽流感、飼料成本漲 卜蜂董座：蛋價應該要調漲

國際原物料價格持續上漲，大宗物資黃豆、玉米現在價錢已經是高價位，不過國內豬價維持、雞價有成長，但蛋價表現不好，卜蜂（1215）董事長鄭武樾指出，近期傳出飼料每公斤要漲0.4元，加上有禽流感因素，造成雞農損失很大，因此合理上來說蛋價應該要調漲。

老牌ETF大暴衝 0050、0056規模雙雙攻破4000億

今（18）日0050、0056資產規模分別為4,656億、4,021億，雙雙突破4,000億，均創歷史新高，以市值型、高股息為代表的ETF 投資世代，持續加速擴展，元大投信表示，0050投資台灣上市市值最大50家公司，跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化將直接反映於0050股價表現，在採隨規模增加費用率持續調整的架構後，更有利長期投資，包括未來規模成長至逾5,000億元至1兆元部分，經理費將再調整至0.08%，持續將規模成長回饋投資人。

抽中賺44萬！印能吸逾5萬人申購 凍資破656億

興櫃股王、擁「封測小巨人」外號的印能科技（7734）上櫃前公開申購今（18）日為最終日，因價差大，市場估「抽中1張賺44.5萬元」，吸引大批股民進場報隊。根據證交所統計，印能兩天來參與公開申購共有5萬2543筆，以印能公開申購價格每股1250元、每張125萬元計算，凍結市場資金逾656億元。

勞金局辦理16億美元委任案 徵選4業者、每家4億美元

勞動基金運用局今（18）日公告，將辦理新制勞工退休基金114年度國外投資「全球氣候轉型被動股票型」委託經營公開徵求受託機構，本次預計擇優徵選4家受託機構，每家受託金額為4億美元，總委託金額共16億美元。

藥華藥專利戰受挫 股價跌逾9%失守700元大關

藥華藥（6446）昨（17）日晚間舉行重訊記者會，表示被國際商會仲裁庭要求藥華藥需賠償AOP公司2筆賠償金共156.29萬歐元，今日開盤後藥華藥股價重摔逾9%，股價最低來到695元，接近跌停。

川普關稅、央行買盤 高盛上調2025年金價預期至3300美元

由於央行需求持續強勁，川普課徵關稅不確定因素，高盛週一將2025年底金價預期從每盎司2890美元上調至3100美元，若川普關稅等不確定因素再刺激，2025年可望衝上3300美元。

日月光馬來西亞檳城新廠啟用 全球佈局再添新產能助力

日月光馬來西亞檳城五廠今日正式啟用，將可大幅增強公司在峇六拜自由工業區(Bayan Lepas Free Industrial Zone)的封測產能。此工廠是策略擴張計畫的一環，日月光馬來西亞廠區由目前 100 萬平方英尺，將擴大至約 340 萬平方英尺。

卜蜂看今年審慎樂觀 桃園分切廠7月啟用可貢獻營收30億

卜蜂（1215）2024全年合併營收為279.57億元，年減4.12％，但仍寫下歷史第二高成績，董事長鄭武樾表示，主要是受到上半年雞價影響所致，今年整體來看審慎樂觀，桃園分切廠預計7月啟用，1年可貢獻約30億元營收；另針對股利政策，鄭武樾透露應該會是歷年來次高，會努力爭取，希望來回饋投資者。