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最大規模ETF分割！　0050最後買進日3／21

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國內規模最大ETF元大台灣50(0050)，繼宣布調整經理費及保管費後，針對長期反映台股成長後的價格上漲，擬於4月24日召開受益人會議，決議是否進行分割作業，使交易價格回歸市場習慣的交易區間，3月21日為最後買進日，經分割後，投資人所持有的0050股數增加、每單位淨值下降，總資產不變。

▲▼0050分割時程。（圖／記者巫彩蓮攝）

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0050自1月24日調整經理費、保管費後，據證交所、集保結算所統計，年後交易以來至2月14日獲淨申購205億元，而投資人數累積增加6.4萬人，為上市櫃掛牌證券最多；至2月14日規模4,519億元，未來規模成長至逾5,000億元至1兆元部分，經理費將再調整至0.08%，持續將規模成長回饋投資人。

0050自2003年成立以來，價格由成立時的36.98元，至昨（17）日收盤價上漲至196.95元，期間並累積54.6元現金股息，從資本利得到股利發放，全面參與台股長線成長。在長期累積投資成果下，目前0050一張（1,000股）交易價格約為20萬元，為使交易價格回歸市場習慣的交易區間，將於4月2日至4月21日進行電子投票，以及受益人會議表決票回郵投票，決議是否進行分割，投資人可擇一參與，持有1股也能投票。

針對0050分割議案，投資人於4月1日起將收到開會通知書（內附受益人會議表決票），可選擇透過各大證券下單APP點選「股東e服務」進行電子投票，約數分鐘內即可完成，或使用集保e手掌握APP、集保股東e服務（手機版、電腦版）；亦可回郵寄回受益人會議表決票（免郵資）。惟須留意電子投票時間為4月2日07:00至4月21日23:59止，郵寄投票至4月21日下午16:30止。投票後，於4月24日以書面方式召開受益人會議。

分割議案是否通過，須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數1/2以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數1/2以上同意。若通過，0050將以受益人會議當日（4月24日)基金淨值為基準，採回到發行價36.98元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。

以持有一張單位淨值為200元的0050為例，分割前總資產價值為20萬元，若以5倍進行分割，持有的張數將變成5張（5,000股），單位淨值則變成40元，總資產價值依然為20萬元，分割不影響投資人持有的總資產價值。

針對ETF投資，元大投信表示，ETF淨值是否能長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，高股息ETF所追求的固定頻率配息現金流，並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇，建議距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，或是為孩子建立長期投資規劃的父母，可優先考慮市值型ETF追求資本利得潛力。

關鍵字： ETF元大分割投票股價

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