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先探／謝金河：不同的總統給台股不同的格局

圖／先探投資週刊提供

文／謝金河

時序進入五月，台股又走過幾個關鍵時刻，一、五二○是台灣政權交替的重要日子，領導台灣八年的蔡英文總統把棒子交給賴清德總統，這是台灣第一次出現同黨輪替，因此，這次五二○沒有像二○○八年馬英九上演一上任就將阿扁上銬的怵目驚心景象，反而是充滿離情、溫馨的景象，蕭美琴副總統送別小英總統離去那一刻，還忍不住拭淚！

台股在不同總統領導下，從二○○○年迄今，每一次都呈現不同的格局，阿扁五二○就職當天，台股從九一六七．七八急殺到八八二○．三五，收盤大跌二九九．四二，股市的反應也為扁政府八年執政埋下不太好的兆頭，到了二○○八年馬英九上台，台股在五二○當天從九三○九．九五又殺到九○六八．八九，收盤又大跌二二六．三一，從加權指數來看，台股經歷了阿扁執政八年，好像只增加五○○點，馬英九的五二○，指數回到九○六八．八九，又回到二○○○年的位子，整個來看，扁政府八年股市乍看是水波不興。

檢視各總統的股市成績單

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到了馬英九時代，親中是他的招牌，在他任內陸客大舉來台，最多的一年是四一八萬人次，馬英九不斷對中國釋出善意，卻更加速資金外逃，到了二○一二年馬英九又為了實踐社會正義，祭出證所稅，台股成交量萎縮到三○○～五○○億元，到了二○一五年台灣的記憶體產業全敗，華亞科賣給美光，南亞科跌到剩一．二元，力晶下市，茂德破產，日本爾必達也不佳，這個時候紫光集團趙偉國來台，放話要吃台積電，併聯發科、矽品、日月光，這是台灣最脆弱的一刻。

二○一六年馬英九交棒，小英就職的二○一六年五二○，指數從八○九五．八九開出，收盤是八一三一．二六，加權指數上漲三五．二八，這是二○○○年以來，第一次政黨輪替股價是上漲的，但回頭審視一下，馬英九執政八年，兩岸關係最好，台灣百般委曲求全、自廢武功，但台灣的人、台灣的錢源源不絕流進中國，台股也像是被掏空的市場，馬英九執政八年，台股比他上台那一天，又多跌一千二百多點，這也是我常提醒大家的，兩岸關係愈好，台灣經濟其實沒有好，主因是台灣的人、錢源源不絕流入中國。

小英執政八年，兩岸關係不太好，台股卻有如加上渦輪引擎馬達，跑得又急又快，台股從八一三一．二六跑到二一二五八．四七，加權指數大漲一三一二七．二一，漲幅高達一六一％，這恐怕是前無古人、後無來者的好成績了！小英的八年，最重要的是她讓半導體成為台灣的護國神山，尤其是台積電，台股能順利攻克兩萬點，而且能站很穩，台積電絕對是最大功臣。除此之外，小英總統的綠能轉型，建立起新產業，還有國艦國造、國機國造，也在台灣建立起軍工產業，台灣轉型有成，還有產業逐漸移出中國，這是台灣大起的重要條件。

全球利率走在正常化路上

今年的五二○，賴清德總統在就職典禮中，強調兩岸互不隸屬關係，股市盤中一度下跌一五六．二九，但收盤仍小漲十三．一六，賴總統的五二○，台股站在二一二七一．六三，這是一個很高的位置，接下來，賴總統如何帶領台灣再創新格局？這個會是賴總統充滿高難度的挑戰，台股站在兩萬點，大家要有什麼樣的新思維？這次五二○之後，藍白陣營在立法院展現多數暴力，乍看像是中共的第五縱隊公然來亂台灣，對接下來的台灣發展恐有不利的變數，這一點大家必須放在心上。

二是往年投資市場都有「Sell in May」的定律，五月通常都是股市回檔的周期，但今年五月全球股市漲勢居多，例如，歐洲股市全都創新高，德國股市到二十日為止，上漲七九四．五九，漲幅四．四三％，法國上漲一．九六％，道瓊越過四萬大關，五月大漲二五○七．○七，漲幅五．四四％，標普五○○上漲五．六七％，Nasdaq大漲七．五％，費城半導體大漲八．五六％，台股五月上漲八四○．一五點，漲幅四．一二％，跌深的上證指數上漲一．七％，深圳Ａ股上漲一．三九％，香港恆生跌深反彈上漲八．二一％，大漲後的日經指數小漲一．四一％。

這個景象與大家認知的「賣股在五月」很不一樣，今年市場上充滿降息的期待，不過美國公布ＣＰＩ仍在三．四％、三．五％的位置，看起來Fed沒有大幅降息的空間，全球利率正走在正常化的路上；也就是說，過去二％以下的通膨率、○～○．二五％的利率已不可能復見，大家慢慢要習慣五％左右的利率水平，股市也會在溫和通膨引導下持續穩健表現。

今年到五月十七日為止，全球股市漲多跌少，核心的美國各大指數都上漲，標普漲十一．一八％，道瓊上漲六．一四％，Nasdaq上漲十一．一六％，費半指數上漲十九．三四％，台灣的加權指數上漲十八．五六％，比日經上漲十五．九一％、南韓上漲二．六一％出色，過去跌跌不休的深滬港股市也步上反彈腳步，今年恆生指數上揚十四．七％，上海股市反彈六％，只有深圳Ａ股小跌二．八五％。

小型股季報亦有佳作

放眼全球，台灣的加權指數漲幅僅略遜於費城半導體指數，這當中與台積電的表現有關，TSMC ADR市值突破八千億美元，五月台積電又上漲七．五四％，股價最高來到八六五元，二三年最後一個交易日收盤五九三元，單是今年就拉出四五．八％的漲幅，這是加權指數往上推升的最大功臣。另一個是市值第二大的鴻海，像旱地拔蔥一般，五月又拉出七．一％的漲幅，去年最後一個交易日股價收盤一○四．五元，從二○○九年以來，鴻海的股價一直徘徊在這裡，三月在GB200的題材帶動下，伺服器題材帶動大漲勢，鴻海在三月大漲四五．六三％，這次最高跑到一七九元。第三大市值的聯發科五月也拉出十六．九二％的巨大漲幅，再加上市值挺進一兆元的廣達也大漲九．五一％，這是台股不斷攻堅前進的重大推升力。

第三個是五月不論是上市、上櫃公司都完成首季財報公布，獲利表現良好的公司股價都有好表現，像散熱的雙鴻首季ＥＰＳ四．五一元，奇鋐四．○八元，技嘉的三．一八元，廣達也有六．一三元，華碩有七．三三元，緯穎更是交出單季ＥＰＳ二六．九二元的超好成績，這次資通訊產業頻傳捷報，四月出口年增一六五％，也給整個產業帶來巨大的亮度與曙光，在ＡＩ的賽道上，台灣今年仍保有高亮度，唯一可惜的是股價已經大漲，基期都很高。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2301期精彩當期內文轉載》

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