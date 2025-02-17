未來5周貨櫃航班取消7%　德魯里估3月如不進一步減班運價恐再下修

▲德魯里估3月貨櫃船公司如不擴大減班運價恐再下修。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

英國知名海運諮詢機構德魯里(Drewry)統計，未來5周貨櫃船公司在東西向主要航線共減了7%航班。即使紅海還未恢復正常通行，該機構評估，因為運力持續上升(新造船陸續交船)而需求疲弱，3月份空白班次可能大幅拉高，如果不擴大削減運力，運價下行壓力可能會持續。

統計顯示，在主要的東西方貿易航線，包括跨太平洋，跨大西洋和亞洲-北歐和地中海航線， 在第8周(2月17日至2月23日)和第12周(3月17日至3月23日)之間，總共有51個預定航班被取消，取消率為7%。

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Drewry預測，這5周內，大部分東西部取消的航班將影響跨太平洋東行航線(49%)，其次是亞洲-北歐和地中海(31%)和跨大西洋西行航線(20%)。

預計未來5周船期可靠性將略有提高，預測顯示大約93%的船舶將準時運營。地中海航運(MSC)預計將實現令人印象深刻的97%的準點率。但是，如果船公司引入更多停航來管理運力過剩並防止費率進一步下降，這種情況將會發生變化。

儘管停航量增加，但運費繼續呈下降趨勢。這種下降主要是由於農曆新年後的季節性放緩。取消的航次將從1月份的104趟增加到2月份的133趟，但實際運力的調整似乎不太可能足以抵消需求放緩造成的更廣泛市場壓力，從而導致東西方主要航線的費率整體下降。

鑒於這些挑戰，船公司已宣佈3月1日上調運，但需求疲軟和運力上升可能會造成阻力。德魯里指出3月如果不進一步削減航班，運價下行壓力可能會持續。

目前市場的情況反映在Drewry的世界貨櫃運價綜合指數(WCI)指數中，該指數在2月13日下降了5%，至每40呎櫃3095美元，年減17%，不過和疫前的2019年平均價1420美元相比高出118%。