Whoscall母公司「走著瞧」明暫停交易　有重大訊息待公布

▲Gogolook今年策略重心之一為MAU（月活躍用戶）的增長，尤其是Whoscall以泰國為首的東南亞地區。（圖／Gogolook提供）
記者陳瑩欣／台北報導
證交所今（23）日公告，以陌生來電辨識軟體「Whoscall」聞名的Gogolook（走著瞧-創， 6902）有重大訊息待發布，明（24）日起暫停交易。
Gogolook是防詐資料庫、創新AI技術應用業者，今日收盤價為154元，漲1.32%。
證交所指出，Gogolook將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。
▲Gogolook今年策略重心之一為MAU（月活躍用戶）的增長，尤其是Whoscall以泰國為首的東南亞地區。（圖／Gogolook提供）
記者陳瑩欣／台北報導
證交所今（23）日公告，以陌生來電辨識軟體「Whoscall」聞名的Gogolook（走著瞧-創， 6902）有重大訊息待發布，明（24）日起暫停交易。
Gogolook是防詐資料庫、創新AI技術應用業者，今日收盤價為154元，漲1.32%。
證交所指出，Gogolook將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。
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200萬張Costco（好市多）聯名卡卡友注意！台北富邦銀行宣布，9月起，以 Costco 聯名卡於特約商店(含台灣 Costco 店內)分期付款交易，將不提供好多金回饋。
2024-05-23 12:02
高股息ETF在5月進入換股高峰期，國泰台灣ESG永續高股息（ 00878）本周起至月底，也進入一連10天換股調整期，今（23）首見3 檔新增成分股包括聯詠（3034）、中華電（2412）與正新（2105）；在「有進有出」下，目前現有成分股權重降最多依序是華碩（2357）、仁寶（2324）與技嘉（2376），恐列入遭剔除行列中。
2024-05-23 18:09
證交所今（23）日公告，以陌生來電辨識軟體「Whoscall」聞名的Gogolook（走著瞧-創， 6902）有重大訊息待發布，明（24）日起暫停交易。
2024-05-23 18:27
「月月配ETF」元大台灣價值高息（00940）調整持股僅剩明（24）日1個交易日，根據《ETtoday新聞雲》整理，21檔遭剔除個股中，神達（3706）、佳世達（2352）遭00940賣最多，但此2檔仍有逾萬張待出清，而矽創（8016）、中碳（1723）與耕興（6146）3檔僅剩不到千張。
2024-05-23 18:34
開發金（2883）今（23）日代子公司中華開發資本（下稱「開發資本」）公告，為拓展產業生態系及掌握領域專業新趨勢，開發資本擬於明日（5/24）董事會通過後，延聘前衛生福利部政務次長王必勝先生擔任資深副總經理。
2024-05-23 17:50
今年3、4月統一發票新一期獎號即將在本周六（25日）公告，不過財政部統計發現，1、2月統一發票大獎還有13張無人領，其中千萬特別獎號碼「16620962」還有3張無人領，有民眾在新北市土城區繳60元停車費就中獎，呼籲民眾把握時間兌領。
2024-05-23 10:30
台股今（23日）早盤指數再創高，連2個交易日刷新紀錄，台股ETF表現也不遑多讓，以昨（22）日股價來，看22檔收盤價創下歷史新高，也讓182萬2683位台股ETF受益人開心賺錢；若以成交量來看，交易最熱的是月初甫上市群益科技高息成長（00946）以4.2萬張最具人氣。
2024-05-23 10:20
輝達（NVIDIA）財報看俏盤後大漲超過6%，股價衝破1000美元創新高，並宣布6/7日1拆10，雖然分拆讓投資人興奮及公司持續看好前景，但半導體分析師陸行之指出，輝達二季度實在看不到什麼獲利預期大驚喜，他並提出6點看法，認為「降溫訊號」已出現。
2024-05-23 08:45
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2024-05-23 12:37
民眾對房地合一稅課徵觀念一知半解，接到補稅通知單不服申復卻又敗訴的案例時有所聞。台北國稅局指出，去年就有民眾賣屋，雖然拿出居住6年的證明，但實際居住人為納稅義務人已成年子女，因此申報112年度個人房屋土地交易所得想要動用400萬免稅額遭到國稅局剔除，事後補稅逾77萬元。
2024-05-23 00:12
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