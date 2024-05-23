200萬Costco卡友哭哭！ 北富銀：9月起分期「好多金」回饋沒了

200萬張Costco（好市多）聯名卡卡友注意！台北富邦銀行宣布，9月起，以 Costco 聯名卡於特約商店(含台灣 Costco 店內)分期付款交易，將不提供好多金回饋。

獨家／00878成份股首曝3檔新兵 一文看老班底AI股剔除風險高

高股息ETF在5月進入換股高峰期，國泰台灣ESG永續高股息（ 00878）本周起至月底，也進入一連10天換股調整期，今（23）首見3 檔新增成分股包括聯詠（3034）、中華電（2412）與正新（2105）；在「有進有出」下，目前現有成分股權重降最多依序是華碩（2357）、仁寶（2324）與技嘉（2376），恐列入遭剔除行列中。

Whoscall母公司「走著瞧」明暫停交易 有重大訊息待公布

證交所今（23）日公告，以陌生來電辨識軟體「Whoscall」聞名的Gogolook（走著瞧-創， 6902）有重大訊息待發布，明（24）日起暫停交易。

00940調節倒數！ 一表看21檔最後交易日賣壓

「月月配ETF」元大台灣價值高息（00940）調整持股僅剩明（24）日1個交易日，根據《ETtoday新聞雲》整理，21檔遭剔除個股中，神達（3706）、佳世達（2352）遭00940賣最多，但此2檔仍有逾萬張待出清，而矽創（8016）、中碳（1723）與耕興（6146）3檔僅剩不到千張。

王必勝真的斜槓！接任開發資本「資深副總」 明報公司董事會

開發金（2883）今（23）日代子公司中華開發資本（下稱「開發資本」）公告，為拓展產業生態系及掌握領域專業新趨勢，開發資本擬於明日（5/24）董事會通過後，延聘前衛生福利部政務次長王必勝先生擔任資深副總經理。

3張千萬發票無人領！ 新北土城停車花60元中大獎

今年3、4月統一發票新一期獎號即將在本周六（25日）公告，不過財政部統計發現，1、2月統一發票大獎還有13張無人領，其中千萬特別獎號碼「16620962」還有3張無人領，有民眾在新北市土城區繳60元停車費就中獎，呼籲民眾把握時間兌領。

指數創高！22檔台股ETF締新猷 00946人氣最旺

台股今（23日）早盤指數再創高，連2個交易日刷新紀錄，台股ETF表現也不遑多讓，以昨（22）日股價來，看22檔收盤價創下歷史新高，也讓182萬2683位台股ETF受益人開心賺錢；若以成交量來看，交易最熱的是月初甫上市群益科技高息成長（00946）以4.2萬張最具人氣。

輝達財報優盤後股價飆千美元 陸行之提6點潑冷水

輝達（NVIDIA）財報看俏盤後大漲超過6%，股價衝破1000美元創新高，並宣布6/7日1拆10，雖然分拆讓投資人興奮及公司持續看好前景，但半導體分析師陸行之指出，輝達二季度實在看不到什麼獲利預期大驚喜，他並提出6點看法，認為「降溫訊號」已出現。

路易莎掛牌夢落空 股價摔逾6%刷14個月新低

連鎖咖啡品牌業者路易莎（2758）昨（22）日突然宣布「撤回上櫃申請」，波及今（23）日興櫃表現，至午盤前，盤中股價重挫逾6%，最低來到128.5元，為14個月低點。

連住6年也沒用！糊塗爸媽忘記小孩已成年 慘噴77萬房地合一稅

民眾對房地合一稅課徵觀念一知半解，接到補稅通知單不服申復卻又敗訴的案例時有所聞。台北國稅局指出，去年就有民眾賣屋，雖然拿出居住6年的證明，但實際居住人為納稅義務人已成年子女，因此申報112年度個人房屋土地交易所得想要動用400萬免稅額遭到國稅局剔除，事後補稅逾77萬元。