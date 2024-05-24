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謝金河點名「美政壇三鐵娘子」　認新執政團隊值得學習

▲▼北威論壇一月份以「拜登主政下的美國」為題，邀請台新投顧總經理李鎮宇、台灣大學政治學系教授楊永明、中信金融管理學院講座教授林建甫、財信傳媒董事長謝金河以及香港北威國際集團董事總經理劉憶如發表演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「美國政壇的三個女強人」為題撰文，點名美國三位政壇女強人，包括財政部長葉倫、商務部長雷蒙多以及貿易談判代表戴琪，謝金河認為，這三個鐵娘子在美中角力下，她們的表現，尤其是論述能力及執行力，值得卓榮泰院長的團隊好好學習。

以下謝金河臉書全文：

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美國總統大選又將進入決戰的關鍵時刻，大家都很關注拜登繼續當總統？或是川普再度入主白宮，到底誰對台灣比較有利？其實美國白宮治國團隊有一貫的風格，誰當選總統，都必須以國家最大利益為依歸。

這次520，賴總統的治國團隊也就戰鬥位置，在藍白掌控國會下，行政官員壓力很大，要想突圍，必須要有好的政策論述能力，這當中，不妨研究一下美國拜登政府的三個鐵娘子的論述能力與問政風格。

這三個女性部長，最驍勇善戰的是財政部長葉倫，從聯準會主席轉戰財政部，葉倫每一次站出來都擲地有聲，從友岸外包到中國產能過剩擊垮全球產業，葉倫的理路通暢。上個月，葉倫的中國行，即使中國降低規格接待，葉倫仍然滿臉歡心，喜怒不形於色。

在葉倫的友岸外包下，中國22年對美國貿易順差4041.38億美元，到23年降到2794億美元，一下子少了1247億美元，有多少中國製造業為此收攤？

另一個是商務部長雷蒙多，擁有高學歷的雷蒙多在美中晶片戰爭中，立場非常強硬，他曾經對輝達，AMD降規偷跑不假辭色。對於制裁中方的企業，下手毫不手軟！最有創意的是，她稱中國的電動車是有輪子的Iphone！

另一個是貿易談判代表，有華裔血統的戴琪，她對中國的立場一直很堅定，尤其是關稅的態度。戴琪的每一次發言，臉上都帶著剛毅之氣。

她們三個人都從拜登入主白宮後，進入華府的團隊服務，拜登團隊有很多成員，但這三個鐵娘子在美中角力下，她們的表現，尤其是論述能力及執行力，值得卓榮泰院長的團隊好好學習！

關鍵字： 謝金河

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