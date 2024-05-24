萬海總座曝「旺季提早來」　貨櫃三雄股價漲逾5％

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

萬海（2615）昨日舉行法說會，總經理指出旺季需求提早報到，船舶閒置比率降至不到1％，推升運價上揚，激勵貨櫃三雄今（24）日股價攀升，長榮（2603）漲近6％、陽明（2609）及萬海雖列為處置股，但仍漲逾3％。

截至上午10點40分，長榮盤中漲近6％，最高報221元，成交量逾4.5萬張，觀察外資至昨日止已連6買；陽明盤中漲逾3％至73.9元，即使被列為處置股，成交量仍逾1.7萬張；同被列為處置股的萬海仍漲逾5％，最高至74.9元，成交量也破萬張。

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萬海總經理謝福隆表示，今年Q1遠東到美國貨量需求年增23％，紅海危機讓船隻不得不繞行好望角，船舶供給吃緊、市場需求相當熱絡，缺櫃缺艙的外溢效應擴散到各個航線運價全數攀升。隨著歐洲景氣加快復甦，北美通路商開始補庫存，市場供需不足立即反映在運價上，亞洲至北非及南美、遠東至南美及南非漲幅都超過2成，今年Q1開始運價表現就優於去年。

此外，陽明總經理杜書勤今日也指出，本來預期今明兩年預估供過於求，運價應該要下跌，但因有紅海危機推了海運市場一把，運價來到小高峰，完全是意料之外，紅海危機沒解除，下半年相對樂觀，公司可望盈餘、有很大機率可以繼續盈餘邁向第5年。