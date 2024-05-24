AI伺服器爆發！雙鴻GB200水冷Q3出貨　法人估明年業績將翻倍

▲雙鴻董事長林育申。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

散熱廠雙鴻（3324）24日舉行股東會，董事長林育申會後表示，輝達（NVIDIA）GB200水冷散熱系統最快將於今年第三季底出貨。就目前來看，法人預估，AI伺服器產品單價高、將持續增強營收貢獻，成長性將比過去幾年強，明年業績有機會見到翻倍成長。

林育申表示，AI伺服器的散熱需求，正在從「氣冷」轉向「水冷」，今年仍是氣冷散熱為主，將陸續看見水冷趨勢，其中，水冷散熱系統包括水冷板、分歧管、冷水分配器等關鍵零組件。各個客戶進度不一樣，有些客戶布局快、提早採用，從第二季就開始出貨，大客戶變動因素較多則需要等拉貨。

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就雙鴻出貨氣冷與水冷的比重而言，他說，目前氣冷70%，水冷30%，但明年占比可能調轉，變成氣冷30%，水冷70%；尤其輝達H100是氣冷為主，但GB200則是水冷散熱系統並最快於今年第三季底出貨，由此推估，水冷業績將受惠高毛利機種帶動。

林育申指出，目前以AI伺服器需求最強，今年第二季、第三季、第四季都不錯。伺服器占整體營收比重約30%至35%，其中，單價高的AI伺服器又占整體伺服器比重超過50%，因此明年伺服器營收占比與毛利率將明顯提升。

法人也預估，雙鴻今年下半年毛利率可以維持20至25%水準，甚至更高。其他產品線如筆電、顯示卡，因為下半年是傳統旺季，也可望下半年業績將會更好。

在資本支出方面，林育申表示，今年金額7至8億元主要用於添購設備；明年擴產支出約有10億元，像是擴充泰國廠產能、北美資料中心及研發中心，至於墨西哥廠則還在觀察中。

雙鴻2023年營收127.12億元，年減8.2%；營業毛利率23.6%，寫歷年新高；稅後淨利12.3億元，每股淨利（EPS）14.28元，股東會通過每股配發現金股利6.5元，股利配發率45.5%。