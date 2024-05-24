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華城重電在台中港擴大投資　加租土地提升變壓器製造廠產能

▲華城重電廠房示意圖。（圖／台中港務分公司）

▲華城重電廠房示意圖。（圖／台中港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

華城重電公司於台中港擴大投資設廠，今年加租1公頃土地，累計投資規模已達5公頃，擴大變壓器製造廠產能，除滿足產業需求，亦帶動關聯產業發展及增加海線地區就業機會近200人。

台中港務分公司陳素芳主任祕書指出，華城重電公司以生產大型電力變壓器為主，因台中港擁有數座重件碼頭及專業區腹地廣大等優質港埠資源，具節省運輸成本及提升生產效率之優勢條件，華城重電擇定以台中港作為主要生產基地，於2014年承租台中港港埠產業發展專業區約4公頃土地，投資變壓器製造廠。

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華城重電公司考量既有廠房產能已滿載，為因應市場蓬勃之需求，今年在毗鄰原承租區加碼增租1公頃土地，以提升產能滿足台電強韌電網十年投資計畫、離岸風電陸上及海上變電站設置需求及美國市場COVID-19疫後電力需求成長。

同時，華城重電公司為台灣離岸風電基礎建設在地化打下根基，因應台中港離岸風電國產化產業需求，華城重電公司已與哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners）簽訂彰芳暨西島離岸風電計畫之機艙組裝廠工程合約，設立變壓器製造廠，落實機艙組裝在地化，協助國內供應鏈業者學習關鍵技術，帶動產業技術升級。

陳素芳指出，台中港務分公司表示，華城重電公司為台中港重要合作夥伴，除達成港埠土地有效利用、提昇港口裝卸量、挹注港務公司營收及帶動關聯產業蓬勃發展外，在離岸風電關鍵零組件國產化更是扮演重要角色，為台中港產業發展與升級帶來積極效益，期盼未來能再引進更多如華城重電公司般優秀之業者加入港區投資，共同促進台中港區的繁榮與發展。

關鍵字： 華城重電台中港擴大投資加租土地變壓器製造廠產能

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