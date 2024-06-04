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ETF期貨版圖擴大！　3檔新兵5月報到

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲ETF期貨版圖擴大，今年多檔新兵報到。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

投資ETF已成為全民運動，期交所也積極擴充商品版圖，今（2024）年5月新增「群益台灣精選高息」、「復華台灣科技優息ETF」以及「中信高評級公司債ETF」三大ETF期貨，新增標的涵蓋近期熱門人工智慧（AI）相關個股、高股息及債券型ETF等投資題材，再加上「元大台灣50ETF」早有期貨夜盤交易，充分提供投資人更多元的投資與避險管道。

根據統計，台灣ETF資產規模在今（2024）年突破4兆元，相較2020年僅1.74兆翻倍成長，全台灣每4個人就有1個人投資ETF，ETF成為投資顯學，

為迎合市場需求，期交所近一年來逐步新增ETF期貨標的，去（2023）年2月國泰永續高股息ETF」期貨掛牌，8月再增加「元大美債20年ETF」、「富邦越南ETF」及「群益台灣ESG低碳 ETF」3檔，今年2月增「國泰智能電動車ETF」和「元大美債1-3ETF」，加上5月新增「群益台灣精選高息」、「復華台灣科技優息ETF」以及「中信高評級公司債ETF」，每一檔都是市場上現階段競逐的熱門ETF標的。

而加上老牌ETF期貨「元大台灣50ETF」、「富邦上証ETF」、「元大上証50ETF」、「國泰中國A50ETF」、「富邦深100ETF」、「群益深証中小ETF」、「元大高股息ETF」等，期交所掛牌ETF期貨越來越多元。

期交所每季依市場狀況及交易規則檢視上市、櫃證券是否符合股票期貨標的選取之標準，而伴隨國人熱衷ETF現貨交易，期交所近年也逐步擴增ETF期貨標的，陸續從台股、陸股，擴張至美國債券、越南股市、高股息、電動車題材等，投資人可以深入不同領域，掌握全球市場投資脈動。

ETF期貨入手價相對低、資金佈局靈活，期交所提醒，標的為國外成份的交易時間至下午4時45分，以5月新增3檔來看，群益台灣精選高息ETF期貨、復華台灣科技優息ETF期貨從早上8點45分至下午1點45分，中信高評級公司債ETF期貨則是交易至下午4時45分。
 

關鍵字： ETF期貨投資多元化脈動

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