快訊／台股收盤大漲499.71點　台積電漲20元至1760

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲499.71點，以31746.08點作收，漲幅1.6％，成交量7910.28億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲124.76點開出，指數開高走高，盤中最高達31890.62點，最低31371.13點，終場收在31746.08點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1760元，漲幅1.15％；鴻海（2317）上漲4.5元至223.5元；聯發科（2454）上漲20元至1485元；廣達（2382）上漲8元來到283元；長榮（2603）上漲1.5元至192.5元。

今天漲幅前5名個股為長廣（7795）上漲59.5元，漲幅18.28％；健鼎（3044）上漲31.5元，漲幅10％；尖點（8021）上漲22元，漲幅10％；大亞（1609）上漲4.3元，漲幅10％；天二科技（6834）上漲3.3元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為金寶（2312）下跌3.35元，跌幅9.93％；恩德（1528）下跌2.3元，跌幅7.59％；中釉（1809）下跌2.1元，跌幅7.39％；錩泰（1541）下跌1.85元，跌幅6.45％；群創（3481）下跌1.75元，跌幅6.45％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
長廣（7795）385.0▲59.5▲18.28％
健鼎（3044）346.5▲31.5▲10.0％
尖點（8021）242.0▲22.0▲10.0％
大亞（1609）47.3▲4.3▲10.0％
天二科技（6834）36.3▲3.3▲10.0％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
金寶（2312）30.4▼3.35▼9.93％
恩德（1528）28.0▼2.3▼7.59％
中釉（1809）26.3▼2.1▼7.39％
錩泰（1541）26.85▼1.85▼6.45％
群創（3481）25.4▼1.75▼6.45％

資料來源：證交所

