快訊／台股收盤大漲499.71點　台積電漲20元至1760

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲499.71點，以31746.08點作收，漲幅1.6％，成交量7910.28億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲124.76點開出，指數開高走高，盤中最高達31890.62點，最低31371.13點，終場收在31746.08點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1760元，漲幅1.15％；鴻海（2317）上漲4.5元至223.5元；聯發科（2454）上漲20元至1485元；廣達（2382）上漲8元來到283元；長榮（2603）上漲1.5元至192.5元。

今天漲幅前5名個股為長廣（7795）上漲59.5元，漲幅18.28％；健鼎（3044）上漲31.5元，漲幅10％；尖點（8021）上漲22元，漲幅10％；大亞（1609）上漲4.3元，漲幅10％；天二科技（6834）上漲3.3元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為金寶（2312）下跌3.35元，跌幅9.93％；恩德（1528）下跌2.3元，跌幅7.59％；中釉（1809）下跌2.1元，跌幅7.39％；錩泰（1541）下跌1.85元，跌幅6.45％；群創（3481）下跌1.75元，跌幅6.45％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 長廣（7795） 385.0 ▲59.5 ▲18.28％ 健鼎（3044） 346.5 ▲31.5 ▲10.0％ 尖點（8021） 242.0 ▲22.0 ▲10.0％ 大亞（1609） 47.3 ▲4.3 ▲10.0％ 天二科技（6834） 36.3 ▲3.3 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 金寶（2312） 30.4 ▼3.35 ▼9.93％ 恩德（1528） 28.0 ▼2.3 ▼7.59％ 中釉（1809） 26.3 ▼2.1 ▼7.39％ 錩泰（1541） 26.85 ▼1.85 ▼6.45％ 群創（3481） 25.4 ▼1.75 ▼6.45％

資料來源：證交所