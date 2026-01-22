快訊／台股收盤大漲499.71點　台積電漲20元至1760

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲499.71點，以31746.08點作收，漲幅1.6％，成交量7910.28億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲124.76點開出，指數開高走高，盤中最高達31890.62點，最低31371.13點，終場收在31746.08點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1760元，漲幅1.15％；鴻海（2317）上漲4.5元至223.5元；聯發科（2454）上漲20元至1485元；廣達（2382）上漲8元來到283元；長榮（2603）上漲1.5元至192.5元。
今天漲幅前5名個股為長廣（7795）上漲59.5元，漲幅18.28％；健鼎（3044）上漲31.5元，漲幅10％；尖點（8021）上漲22元，漲幅10％；大亞（1609）上漲4.3元，漲幅10％；天二科技（6834）上漲3.3元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為金寶（2312）下跌3.35元，跌幅9.93％；恩德（1528）下跌2.3元，跌幅7.59％；中釉（1809）下跌2.1元，跌幅7.39％；錩泰（1541）下跌1.85元，跌幅6.45％；群創（3481）下跌1.75元，跌幅6.45％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|長廣（7795）
|385.0
|▲59.5
|▲18.28％
|健鼎（3044）
|346.5
|▲31.5
|▲10.0％
|尖點（8021）
|242.0
|▲22.0
|▲10.0％
|大亞（1609）
|47.3
|▲4.3
|▲10.0％
|天二科技（6834）
|36.3
|▲3.3
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|金寶（2312）
|30.4
|▼3.35
|▼9.93％
|恩德（1528）
|28.0
|▼2.3
|▼7.59％
|中釉（1809）
|26.3
|▼2.1
|▼7.39％
|錩泰（1541）
|26.85
|▼1.85
|▼6.45％
|群創（3481）
|25.4
|▼1.75
|▼6.45％
