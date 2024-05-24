陽明董座鄭貞茂續任　喊話「有賺錢就發股利」

▲陽明海運董事長鄭貞茂。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

陽明（2609）今日股東會後召開董事會，推選新任董事長，結果由鄭貞茂續任；而他在股東會中也答應股東，「只要公司有賺錢，一定發放股利」，並會實施平衡股利政策，這都是未來努力方向。

陽明股東會中，有小股民發言指出，陽明股利政策沒有完全照顧到股東權益，對於配發現金股利2元相當不滿，對此，鄭貞茂回應，過去股利配發優於同業，航運業景氣波動劇烈，去年EPS為1.37元，決定超額配發2元，今年應該也可以賺錢，「只要有賺錢，一定發放股利。」

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鄭貞茂也說，目前帳上還有保留盈餘，未來航運業市場還是有非常不確定性，會實施平衡股利政策，會盡量讓公司營運狀況保持盈餘，不要產生虧損，也希望股利比較穩定，這是我們努力的方向。

此外，總經理杜書勤也提到，去年EPS下降到1.73元，是因為2021年是航運史上百年從來沒有過的榮景，不是天天可以過年，2023年才是航運市場比較接近正常的狀況，本來預期今明兩年預估供過於求，運價應該要下跌，但因有紅海危機推了海運市場一把，運價來到小高峰，完全是意料之外，航運市場不是獨佔事業、不是穩定民生消費事業，起伏非常大，但看好今年可以獲利。