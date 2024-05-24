這個族群即將轉弱！　台積電魏哲家的話你一定要聽！

▲台積電總裁魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股華安

昨日提醒大家，輝達財報過後機器人族群要小心，因為過去輝達財報公布後均成為市場的『出貨日』均呈現開高走低→昨日文章『AI產品全面噴出，但明天你必須小心，輝達財報前後慣性你不可以不知道！』

而今日雖然加權指數仍然收紅，但僅是因為台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）這些權重大佬仍持續上漲。台積電1元相當於加權指數8點，雖加權指數上漲55點，扣除了台積電的漲幅，台積電上漲11元相當於88點，指數今日其實是下跌的。而今日盤面多檔個股紛紛出現開高走低，許多股票紛紛轉弱，今日上漲家數與下跌家數的比值為1:4，下跌家數相當多。

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其中有一類股在今日跌破所有長天期均線，且所有均線均呈現向下，那就是汽車類股。

還記得嗎?台積電法說會上總裁魏哲家曾說過：下修今年全球半導體（不含記憶體）的展望，從原本的成長20%降到成長10%，主要就是因為智慧手機、PC復甦不如預期，「車用晶片」更是負成長。而我們都知道，手機、PC的銷量不好，是因為市場正在等待AI手機、AI PC的出現，因此壓抑了銷售量，那車子呢？

中國新能源車在政府補貼下，導致產能過剩，各汽車品牌大打價格戰形成惡性競爭。中共國家發改委價格監測中心4月23日發表監測數據，監測的新能源汽車有10款價格下跌，降幅最大的為比亞迪-宋PLUS新能源（DM-i 110KM旗艦型），售價從年初的15.48萬元降至13.98萬元，下跌9.69%。 在中國新能源車「內捲化」低價競爭的衝擊下，特斯拉的業績逐年下降。 據特斯拉2024年一季報的銷量數據，公司報告期內在全球共交付38.68萬輛，同比下滑8.5%，環比去年四季度下滑20.2%，創過去五個季度的新低。這也是特斯拉自2022年第三季度以來，首次季度銷量跌破40萬輛關口。從4月21日開始，特斯拉中國區車系全面降價。此次降價涉及特斯拉Model 3、Y、S、X全部車系，特斯拉近一年來股價更是幾乎腰斬，從最高的299元跌到現在的180元。

而台灣受惠AM相關車用零組件受惠台幣貶值與「美國車廠罷工」，使車用相關個股股價去年第四季強勢到今年第一季，其中以東陽(1319)最受市場矚目。

但這種效應想必是短期的，後續仍要回歸成常態，而台灣近三個月新車銷售數字，分別為二月:26267輛，較去年同期衰退20%、三月:41313輛，較去年同期衰退6.4%、四月37038輛，較去年同期衰退3.1%，已經呈現連續三個月衰退，因此後續如汽車類股無法快速站回所有長期均線，投資人需留意修正的風險。

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