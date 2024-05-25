台灣虎航今徵選虎寶虎妞　空服員平均月薪7萬元

▲應徵者正認真聽取初試內容說明。（圖／台虎提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣虎航4月底開放客艙組員履歷投遞後，兩週內便吸引了近3000位求職者報名，經初步書面資料篩選後，逾1000名求職者符合資格，可參與今(25)日初試甄選，到考率將近九成，複試預計下週六(6/1)進行，錄取的客艙組員，將於今年下半年分批報到。據了解，台虎空服員平均月薪約7萬元，另該公司目前機師招募中。

台虎由於公司飛的是亞洲區間航線，飛的航班多數都能當天來回，只有少數深夜航班需要在國外過夜，作息正常度高於飛長程線的航空公司，高薪且享有免費機票等福利。

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為選出性格和台灣虎航「熱情、溫暖、真誠」的品牌服務特質相呼應的客艙組員，考生們於初試徵選中，皆需經過脫鞋摸高後，以團體面試的方式檢視求職者的特質並要求朗讀一段英語短文，以初步了解考生們的語言能力、沈穩度及口條清晰度，並藉由團體面試了解考生的抗壓性、臨場反應及展現自我的方式。

初試表現優異者，將有機會進入複試階段，屆時將著重於個人特質、團隊合作精神等評分指標。獲得錄取的客艙組員，將成為台灣虎航的客艙組員，並於今年下半年開始陸續分批報到及受訓，待完成8週的地面及空中訓練課程後，即有機會穿上台灣虎航的制服，成為虎寶虎妞翱翔天際。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，自2014年開航以來，今年迎來10週年，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區。藉「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，塑造出年輕活潑、朝氣十足的企業形象。

台虎並連續8年獲得《讀者文摘》信譽品牌最高榮譽白金獎項認證的國籍低成本航空，亦獲選為2023年《網路溫度計》的人氣品牌。同時，在《天下雜誌》本月(15)日公布「2024兩千大調查」中，台灣虎航獲得服務業類別中營收成長最快公司前5名的好成績，也是前5名中唯一上榜的航空公司。

目前培訓機師也仍在招募中，招募時間至2024年5月31日晚間23:59止，有興趣從事航空事業與熱愛飛行的朋友，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並選擇「培訓機師」(https://shorturl.at/ilouV)；另有其它多個內勤職缺，可至104人力銀行(https://bit.ly/3DClpYE)查看相關職務。