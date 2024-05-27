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金價回檔！黃金存摺測試2430元關卡　520進場每百克賠萬元

▲黃金,金條。（圖／路透）

▲黃金回檔。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國聯準會延後降息、美元轉強等因素影響，國際金價回檔，連帶使台銀黃金存摺報價出現震盪，台銀今（27）日牌告再探每公克新台幣2434元波段新低，較5月20日最高價格2549元少了108元，換算若在520當天最高點投資100公克黃金，現賠1.08萬元。

交易員指出，金價5月以來猛攻，國際市場報價一度衝破每盎司2440美元大關，但在美國聯準會釋出偏鷹派的訊號下，市場對追進黃金的態度有所保留，但這波回檔也使國際金價退守2300美元。

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5月24日紐約商品期貨交易所（COMEX）6月黃金期貨收盤下跌2.7美元或0.1%至每盎司2334.5美元，全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）24日黃金持有量減少1.15公噸至832.21公噸，全球17檔主要黃金ETF，2024年5月22日持有數量減少3.1374公噸，為2515.4629公噸。

不過，台銀黃金報告引用Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada觀點表示，儘管在聯準會會議記要之前下跌，金價前景仍然樂觀，其表示需要更多證據來證實金價已見頂，因為最近的回檔可能只是由短期獲利了結所造成的，對黃金前景仍然看漲，並預計金價最終將上漲至每盎司2500美元。

關鍵字： 黃金存摺黃金美元

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