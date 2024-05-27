小股東批聯發科「擠牙膏」　蔡力行笑回「擠也擠得很辛苦」

▲聯發科副董事長暨執行長蔡力行。（圖／聯發科提供）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計龍頭廠聯發科（2454）今日舉行股東會，並順利完成第十屆董事會改選，繼去年增選一位女性獨立董事林夏如後，今年股東會再通過增選一名獨立董事張耀文，之後董事會將由八位董事組成，其中含四位獨立董事，獨立董事比例達50%。

新任獨立董事張耀文現任臺灣大學電機資訊學院院長，過往曾獲任電子設計自動化學會總裁(IEEE CEDA President)、榮膺ACM/IEEE會士(ACM Fellow/IEEE Fellow)，長年致力於半導體學術研究。透過張耀文教授的加入，預期將可為本公司董事會提供多元專業的觀點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

股東會中，也有小股東認為聯發科就跟先前的英特爾一樣「擠牙膏」，但對此批評，聯發科執行長蔡力行幽默表示，其實天璣系列每代都有新的發展，就算是擠牙膏，「牙膏其實也擠得很辛苦」。

另外，也有股東批評聯發科女性主管比例偏低，對此董座蔡明介則說，這其實是全球性問題，聯發科一方面鼓勵高中女生能選擇進入STEM領域，公司內部也協助女性新進員工適應工作，希望能提升女性比例。

蔡明介也在股東會中表示，感謝股東們對聯發科技的支持。聯發科技過去27年來，整合運算、多媒體、通訊連網三大核心技術矽智財，提供系統晶片（SoC），利用台積電等先進製程，也透過先進封裝，達到性能、功耗、面積的最佳化，以這樣的競爭力累積現在的地位，5G/6G、AI、車用皆是未來數年的趨勢，聯發科會繼續用這樣的能力在車用、AI、ASIC等領域發展，期望未來能夠繼續用這樣的核心能力交出成績。

蔡力行也說，今年全年的表現會比去年要有不錯的成長，聯發科也要有絕對的努力來到達這個目標。未來三到五年，除了5G旗艦行動晶片的持續投資，公司在車用、ASIC、Arm架構運算上也都有很好的進步，經營團隊有充足的信心，未來三到五年會有很好的成長。