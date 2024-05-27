世界第一果乾出口國智利商尋合作夥伴　IEAT安排70場次洽談

▲IEAT秘書長黃文榮(右3)、智利商務辦事處處長Fernando Schmidt(左2)、同興實業營運長吳正雄(左4) 及智利廠商於開幕式合影。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導



IEAT於本月23日與智利商務辦事處攜手舉辦「世找夥伴」一對一媒合洽談會。本次媒合會共吸引來自全台18家休閒食品、零食、健康食品加工業者、進口商、通路商及經銷商，與智利前7大水果、果乾及堅果出口商進行深入交流，全面了解產品特色及優勢、掌握市場先機，共計安排超過70場次洽談，取得豐碩的成果。



IEAT秘書長黃文榮於致詞時提到，智利與台灣在地理和氣候上的互補，使得兩地的產品能夠相得益彰。果乾及堅果作為烘焙及糕餅業的重要原料，每年台灣自全球進口超過9000萬美元的乾果原物料。不僅如此，這些進口的乾果還被用作原物料進行加工製成糕點後，再出口行銷至他國市場，進一步創造潛在市場及商機。

智利商務辦事處處長Fernando Schmidt則指出，台灣已邁入超高齡社會，消費者對健康的重視和追求，故創造了對養生食品的強勁市場需求，例如消費者讓小孩以堅果取代零食，顯示出堅果作為健康零食在台灣市場是非常具有潛力的。

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▲台灣及智利廠商於線上、線下洽談交流，現場氣氛熱絡。（圖／IEAT提供）

本次特別邀請IEAT會員同興實業吳正雄營運長針對國際堅果及乾果委員會(INC)數據結合台灣市場的消費和應用情況，精準剖析全球各國對市場果乾原物進口的需求變化。吳營運長特別點出，自2023年起智利的核桃產量短缺，導致全球價格上漲，可見智利不僅品質穩定，其生產在世界上具有舉足輕重的地位。

本次媒合會進一步體現實體與線上交流整合的優勢，線上洽談克服時差和地域的限制，而多數智利廠商更是親自飛抵台灣參與實體一對一並現場展示產品的優良品質與特性和口感，顯示了他們對台灣市場的高度重視；活動現場展示多款智利果乾和堅果，讓台灣廠商能夠親身體驗並了解這些優質原料的特色，並與智利出口商進行深入的洽談和交流，現場氣氛熱烈。

多數台灣廠商皆提到，受到伊朗-以色列衝突影響，葡萄乾價格居高不下，而智利的葡萄乾不僅口感絕佳，價格合理。在順應全球食品市場的建康趨勢下，更在戰爭造成的進口困境下，台灣進口商找到更優良的智利進口渠道及機會。這次活動不僅讓他們對智利產品有更全面的認識，也為未來的進口來源開拓另一管道。



IEAT與智利商務辦事處多年來合作辦理多場市場商機推廣媒合會，為台智兩地的食品原物料產業交流開創更多商機。IEAT將繼續致力於促進台灣與國際市場的經貿連結，為會員企業創造更多跨國商機。