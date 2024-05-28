「爆款鞋王」來億完成競拍　6／12掛牌、承銷價85元

▲來億集團董事長鐘德禮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

製鞋大廠來億-KY（6890）辦理初次上市普通股股票（IPO）競價拍賣承銷作業，今日完成電腦開標作業，競拍19,991張全數順利拍賣成功，得標加權平均價格為125.3元，投標數量超額認購比率達2.68倍；並將於5月30日至6月3日進行公開申購5,098張，承銷價格85元，預計6月5日抽籤， 6月12日掛牌上市。

來億成立於1987年，與多個國際知名品牌合作，專業生產各種高級的休閒鞋（加硫鞋）／運動鞋（冷貼鞋）／特殊功能鞋，不斷創新技術自我提升，深受客人信賴與肯定。

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來億今年Q1合併營收為77.7億元，年增40.7％，本期淨利為8.01億元，年增1218％，EPS為3.36元，在傳統淡季下獲利強勁，可見adidas及HOKA雙引擎成長動力顯現。累計今年前4月合併營收為107.65億元，年增34.44％。

來億指出，目前以ADIDAS及HOKA兩大客戶需求最為強勁，HOKA今年營收占比有機會到26％、1100萬雙；ADIDAS營收占比有機會成長5-10％；CONVERSE預估持平；至於新客戶UNIQLO去年才剛接，研發的第一批鞋子今年才上架，目前台灣只有旗艦店有販售，不過聽說在日本反應很好，應該會陸續推出去，後續會再開發6個鞋款。

此外，來億主要生產基地分布在海外市場，包括越南5個廠、緬甸1廠、印尼3廠，目前生產基地總年產量約6000萬雙；另印尼新廠也已新建完成，預計5月投產，投產後年產量會增加500萬雙，穩定後會增加到2000萬雙，另還有一個廠也會增加2000萬雙，預計5年後總體年產量可增加4000萬雙。