跟隨大盤衝！　28檔台股ETF連二天寫下新高紀錄

▲台股連著二天創新高，台股ETF跟著衝。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股多頭氣勢強勁，今（28）日大盤再度創下歷史新高，為連續兩天創高，統計今天加權指數上漲54.64點，收在21858.41點，兩天累積共上漲293.07點，累積漲幅近1.43%，連帶台股ETF亦表現亮眼，更有28檔台股ETF伴隨著大盤，連續兩天收盤也都寫下新高紀錄，且有26檔產品這兩天的累積漲幅都勝過加權指數。

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進一步觀察這28檔連兩天收盤價創新高的台股ETF，從成交狀況來看，以群益科技高息成長（00946）最為熱絡，近二日平均成交量近5.6萬張，近二日累積上漲2.94%，表現亮眼，28日收在10.5元，也是今年新掛牌的台股ETF中，與00943兆豐電子高息等權是唯二兩檔股價位於發行價格以上的產品。

財富管理專家表示，全球AI浪潮方興未艾，隨著AI科技應用層面更居廣泛，商機題材多元，各國也傾力發展相關技術，也令各界看好全球AI旋風將持續，且近期全球AI晶片龍頭Nvidia財報與財測報雙喜，更加強化市場信心，而台灣科技護國神山群在此大趨勢中，無論在技術研發、代工等都享有領導地位，科技股中長期展望正向，是投資上不可忽略的板塊，當中也有不少科技公司願意大方配息與股東分享經營成果，故建議投資人不妨趁勢透過台股科技高息ETF來卡位行情，既擁AI創新來的科技成長行情，又能透過配息共享企業營運果實，一舉兩得。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，AI成為全球科技發展領頭羊，相關應用逐步兌現，國際大廠也相繼釋出獨家訂單，大幅增加未來2年擴產計畫的可行性，台灣相關科技廠商也跟著受惠，包括晶片設計、先進製造與封裝、伺服器等商機可期，也令科技企業的獲利成長性與股價、配息配發能力可期，表現值得留意。