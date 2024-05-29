避美國關稅貨搶出現排擠效應　台驊看美線旺季可延續至Q3底

▲右起台驊執行長賴文豪、總經理侯倬倫主持股東大會。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)今(29)召開股東大會，承認112年度上半年配發現金股利3元，下半年配發3.5元，共配發6.5元。集團執行長賴文豪指出，今年8月1日美國將針對中國部分商品加高關稅，現在相關業者都在搶出貨，對其他貨載出現排擠效應，被迫延後出貨，除非紅海危機解除，否則市場旺到第三季底沒有問題，樂觀的甚至估旺到年底。

賴文豪指出，現在市場缺櫃問題非常嚴重，台驊自己也考慮租進部分貨櫃，不要全靠船公司。台驊高階透露，集團也研究自購部分貨櫃，成為自有資產，但因目前貨櫃價格很高，還需要觀察。

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在空運部分，台驊4月空運營收年增98.58%，且首次登上航空進出口貨量前25大排名，一上榜就站上第9名，比子公司台灣空運的第17名還高，貨載高達838,981公斤。賴文豪指出，公司去年下半年積極開展電商業務，業績有兩、三倍成長，奠定良好基礎，後市相當看好。

鐵路運輸也大有斬獲，目前歐洲線海運運價每大箱(40呎櫃)已近6千美元，逼近中歐鐵路正常價6千多美元，近期雖傳出有報價近9千美元，但因運送時間少約25天，海轉鐵的貨越來越多，公司4月鐵路營收月增40%、年增20%。

台驊今日在營運報告書中指出，113年航運市場持續受到多方面影響，包括全球經濟不確定性、地緣政治風險調整、氣候變遷、運力供需持續失衡等。台驊控股財務結構穩健，同時整合集團各事業群資源，相互支援發揮綜效，可即時面對市場變化做出最佳的營運調整，以下為各事業群113年營運發展說明：

(1) 海運事業部：依據WTO報告113年全球貿易量能預估將增長3.3%，走出庫存去化陰影，但新船下水數量在113年度將達到高峰，估計將有300萬Teu運力投入航運市場中，供需持續維持在失衡狀態，同時，國際貿易政策的不確定性和地緣政治風險將持續對海運市場產生影響。貿易限制措施、貿易戰和地緣政治緊張局勢可能導致貨物流通受阻，對全球供應鏈和航運業帶來不確定性。



(2) 空運事業部：隨著全球經濟軟著陸機率攀升，113年空運市場的需求呈現出明顯的恢復和增長趨勢。特別是隨著跨境電商的普及和全球貿易的增加，國際貨物運輸需求持續上升，推動了航空貨運的增長。台驊空運事業部主打電商運輸，去年第四季起打入中國電商龍頭供應鏈，受惠電商競爭激烈，拉貨需求急升，今年起已完成多趟包機運輸服務，同時看好113年AI筆電換機需求、軍工航太及電動車龐大零組件市場，今年將擴大切入消費性電子及車用電子運輸業務，成為空運事業部營運發展第二部重要引擎。

(3)內貿物流事業部：113年內貿物流將持續拓展江船運輸及倉儲物流業務，集團旗下子公司聯宇達方採行多元及專業化的營運模式，為全球500大客戶提供客製化服務，並成功取得全球鋰礦砂、特殊化學及美妝快銷品等國際大廠信任，未來將更深化合作，運用集團資源進而延伸其上下游客戶群，將多式聯運極大化，包含海鐵、江鐵、報關及倉儲物流等，完整提供一條龍服務，未來計畫將在東南亞包括新加坡、馬來西亞等地設立倉儲據點，擴大營運規模，提供全球客戶更優質專業服務。

(4) 鐵路事業部：113年受到紅海事件擴大影響，第一季鐵路事業部因轉單效應加持，營運回升，同時進行組織再造，提升管理與營運效益，集團設立哈爾濱站點並強化投資，未來將大力推動包括義烏、哈爾濱、黑龍江到俄羅斯之間業務，尤其在木材進口及中俄之間海鐵聯運業務，並規劃在海參崴設立站點，深化開發當地商業合作機會；廣西海鐵聯運業務持續與子公司聯宇達方密切合作，並且透過中越鐵路全面性擴大中國和北越之間及東南亞國家一帶一路業務產品的推動和組建；今年極力透過整合中亞、中俄及中歐班列市場，包含哈薩克、烏茲別克、土耳其及亞塞拜然等新興市場業務開發，提升發貨量，同時切入電商物流運輸業務，積極發展海鐵、空鐵及汽運營運計劃。

(5) 供應鏈物流金融事業部：台驊自108年起成立子公司中產保理專營保理金融服務，提供資金予供應鏈上下游優質客戶，與供應商及客戶建立長期戰略合作關係，並積極與當地擔保公司合作，降低營運及違約風險，近年業務穩定成長，113年融資規模將達2億人民幣，實現物流、金流與商流三方共贏之目的，並為集團創造穩定收益。

台驊投控未來朝轉型為物流產業控股規劃，看準全球供應鏈重組與區域貿易龐大商機，將投入更多資源在跨國、跨洲策略聯盟、合資及併購計劃，成為國際全方位物流集團。

透過集團現有海、空、陸、鐵四大營運事業體，並輔以倉儲運輸及供應鏈金融等整合型服務，爭取全球指標型企業合作，以持續擴大營運規模；此外，透過財務專業人才洞悉投資資訊與靈活資金運用於金融市場及資本市場，取得豐沛的利息收益及資本利得，並為提升自有資產使用率切入共享辦公室租賃領域，取得穩定租金收益，完整的配置財務規劃與管理運用，成為集團發展最有力的後盾。