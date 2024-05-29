大巨蛋「遠東Garden City」美食公園明開幕　年營收估8億元

▲遠東SOGO董事長黃晴雯。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

遠百（2903）轉投資遠東SOGO百貨去年營運表現亮麗，籌備已久的大巨蛋商場「遠東Garden City 」將在明（30）日開出第一期「美食公園」，預估1年營業額可達8億元。

SOGO董事長黃晴雯表示，大巨蛋商場「遠東Garden City」由集團董事長徐旭東命名，是一個城市綠核心、把ESG的DNA可以向上提升，總面積3.6萬坪，整個商場有4區域，是台北市中心最大購物商場，且不再是傳統購物中心，而是消費聚落，第一期要開出來的共有14家餐廳，其中明天就會開出9家；14家餐廳一次同時可以容納1400位，除了餐飲還有社交的功能，估計美食公園1年可以有8億元的營業額。

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黃晴雯指出，對於在台北市中心消費者來說，遠東Garden City有了美食公園，生活跟樂趣豐富度都會提高，出現首個24小時營業的餐廳、寵物餐廳、餐酒館等，都是新的嘗試。

黃晴雯也說，大巨蛋商場不能跟過去百貨型態一樣，從高端到親民都有，也要跟購物中心不一樣，14家是半戶外型態，要跟自然氛圍、光源可以互動到，要配合現有氛圍跟這個地區調整，招商團隊也突破以往限制，做出寵物餐廳把握很多寵物飼主跟寵物共處的需求，可以自在方便，是SOGO第一次做寵物餐廳的規劃，另24小時、一樓的餐飲，都是SOGO第一次嘗試。

黃晴雯也提到，這個週末大巨蛋就有比賽，會有非常多球迷可以感受美食公園，每次賽事就吸引3、4萬人潮，未來預期也會有很多賽事跟演唱會，能夠參與賽事同時，有匹配的餐飲跟零售配套；今年11月大聯盟過來，人潮更不得了，對人潮很有信心，當然，市中心優質特別的商場不能只靠大巨蛋的人潮，因此有全客層、全方位、全時段，還有有國父紀念館、松菸的人潮，形成東區消費廊道。