ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

大巨蛋「遠東Garden City」美食公園明開幕　年營收估8億元

▲遠東SOGO董事長黃晴雯。（圖／記者廖婕妤攝）

▲遠東SOGO董事長黃晴雯。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

遠百（2903）轉投資遠東SOGO百貨去年營運表現亮麗，籌備已久的大巨蛋商場「遠東Garden City 」將在明（30）日開出第一期「美食公園」，預估1年營業額可達8億元。

SOGO董事長黃晴雯表示，大巨蛋商場「遠東Garden City」由集團董事長徐旭東命名，是一個城市綠核心、把ESG的DNA可以向上提升，總面積3.6萬坪，整個商場有4區域，是台北市中心最大購物商場，且不再是傳統購物中心，而是消費聚落，第一期要開出來的共有14家餐廳，其中明天就會開出9家；14家餐廳一次同時可以容納1400位，除了餐飲還有社交的功能，估計美食公園1年可以有8億元的營業額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃晴雯指出，對於在台北市中心消費者來說，遠東Garden City有了美食公園，生活跟樂趣豐富度都會提高，出現首個24小時營業的餐廳、寵物餐廳、餐酒館等，都是新的嘗試。

黃晴雯也說，大巨蛋商場不能跟過去百貨型態一樣，從高端到親民都有，也要跟購物中心不一樣，14家是半戶外型態，要跟自然氛圍、光源可以互動到，要配合現有氛圍跟這個地區調整，招商團隊也突破以往限制，做出寵物餐廳把握很多寵物飼主跟寵物共處的需求，可以自在方便，是SOGO第一次做寵物餐廳的規劃，另24小時、一樓的餐飲，都是SOGO第一次嘗試。

黃晴雯也提到，這個週末大巨蛋就有比賽，會有非常多球迷可以感受美食公園，每次賽事就吸引3、4萬人潮，未來預期也會有很多賽事跟演唱會，能夠參與賽事同時，有匹配的餐飲跟零售配套；今年11月大聯盟過來，人潮更不得了，對人潮很有信心，當然，市中心優質特別的商場不能只靠大巨蛋的人潮，因此有全客層、全方位、全時段，還有有國父紀念館、松菸的人潮，形成東區消費廊道。

關鍵字： SOGO遠東GardenCity美食公園大巨蛋商場台北市中心

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

黃仁勳台北美食圖鑑出爐！「3兆男」吃紅12家餐廳　網：要排隊了

黃仁勳台北美食圖鑑出爐！「3兆男」吃紅12家餐廳　網：要排隊了

擁有「3兆男」封號的輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳將於本周日（6月2日）在台灣大學綜合體育館進行主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，會前媒體捕捉「野生3兆男」在各地吃透透的身影，資深媒體人吳佳晉更在臉書粉絲團「晉聊些五四三」整理出12家黃仁勳吃過爆紅餐廳，引發討論。

2024-05-29 11:07
「大排長榮」盛況再現！長榮航股東會紀念品換領潮噴至信義路口

「大排長榮」盛況再現！長榮航股東會紀念品換領潮噴至信義路口

長榮航（2618）今日舉行股東會，這次股東會紀念品送出「陶瓷保溫杯墊禮盒組」，一早就吸引上百名股東前來排隊領取，排隊人潮從B1一路排到1樓、再延伸到仁愛路及信義路口，相當熱絡。

2024-05-29 09:59
新光金購併增買家股價漲近2%　傳中信金爭娶「公司不評論」

新光金購併增買家股價漲近2%　傳中信金爭娶「公司不評論」

金融股漲多回檔，惟新光金（2888）、三商壽（2867）今（29）日各擁題材，在類股中逆勢走強。三商壽漲逾3%至7.57元，新光金則漲近2%至9.17元。

2024-05-29 09:31
連13周創高！台股ETF受益人835萬人　00946、00878、00929人氣旺

連13周創高！台股ETF受益人835萬人　00946、00878、00929人氣旺

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，61檔台股ETF受益人最新一周增加27968人，來到835萬人為連續13周創新高，進一步統計，去年底台股ETF受益人僅6070728人，目前已來到8350347人，增加了2279619人；而今年來61檔台股ETF含息報酬率平均上漲17.11%的好表現，也讓投資人趨之若鶩。

2024-05-29 09:37
AI大趨勢來臨！佳世達已布局「多元AI應用」　看下半年景氣回溫

AI大趨勢來臨！佳世達已布局「多元AI應用」　看下半年景氣回溫

佳世達（2352）董事長陳其宏29日表示，去年是辛苦的一年，而今年第一季則延續去年的情形成營運谷底，不過，目前看到訂單能見度有所提升，低點已過，第二季起逐季回溫，下半年將有明顯的回升。

2024-05-29 13:46
蚵仔麵線必考題　新科主計長秒答「小碗55元、大碗65元」

蚵仔麵線必考題　新科主計長秒答「小碗55元、大碗65元」

新任主計長陳淑姿今（29）日立法院業務報告，面對立委賴惠員詢問「台北一碗蚵仔麵線多少錢？」陳淑姿秒答「有分大小碗，小碗55元、大碗65元」她補充，自己去士林夜市有特別詢問。

2024-05-29 12:54
長榮航小股東嫌配息1.8元太少　董座：已盡最大努力

長榮航小股東嫌配息1.8元太少　董座：已盡最大努力

長榮航空（2618）今（29）日召開股東會，有小股東認為去年每股賺4.01元、只配息1.8元太少，對此，董事長林寶水解釋，航空事業機隊、設備方面購置成本要投入金額較大，配發1.8元已經很高、將近百億元現金，盡了最大的意願，將來努力經營，發出讓股東更滿意的現金股利。

2024-05-29 10:20
抽中有望現賺4.4萬　巨漢30日開放申購

抽中有望現賺4.4萬　巨漢30日開放申購

無塵室系統工程廠商巨漢系統科技（6903）初次上櫃普通股股票承銷案，本次辦理公開申購的承銷價格為151元，公開申購張數1,193張，公開申購期間為5月30日至6月3日，並於6月5日公開抽籤，預計於6月中旬掛牌上櫃，若以28日收盤價195元計算，抽中一張有望現賺4.4萬元。

2024-05-29 00:05
駭客入侵盜資料　證交所：不論是否機密都要發重大訊息

駭客入侵盜資料　證交所：不論是否機密都要發重大訊息

證交所公告，修改重大訊息揭露規則第26款規定，要求上市公司只要遭駭，不論是否涉及核心資訊系統、機密文件，只要有外洩疑慮都可視為造成公司重大損害或影響，應發布重大訊息公告，若未配合辦理，同一事件遭不同主管機關罰鍰累計最高可達100萬元。

2024-05-29 14:01
台積電跌8元收857　台股大跌196點來到21662點

台積電跌8元收857　台股大跌196點來到21662點

由於美國股市漲多跌少，台股也受到拖累，今（29日）台股開低走低，終場大跌196點來到21662.50點，跌幅0.90％，成交量4695.98億元。

2024-05-29 13:34

讀者迴響

熱門新聞

震撼彈！　中信金傳有意合併新光金

「大排長榮」再現！長榮航股東會紀念品換領潮噴至信義路口

快訊／大樂透頭獎1注獨得！　彩券行爆「高人剛指點改風水竟開運」

弟弟派瓦解20個月　張國明與鄭深池仍是星宇第三、第四大股東

尪驟逝沒留遺囑！婆婆逼她「放棄繼承」：是我花錢養大的

抽中有望現賺4.4萬　巨漢30日開放申購

黃仁勳台北美食圖鑑出爐！網笑：要排隊了

海運市場下半年有2大重點　長榮總座：Q3不悲觀、Q4很難說

被派到印度出差　工程師怒離職！全場見薪資秒懂

航海王前景佳！土洋法人一致按讚　長榮目標價上看300元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366