三星電子工會宣布首度罷工　恐衝擊半導體供應鏈

▲三星電子。（圖／路透）

文／中央社

韓國科技大廠工會今天宣布，將於6月7日發動公司有史以來第一次罷工。這個工會有著數萬名成員，罷工行動有可能威脅關鍵的全球半導體供應鏈。

法新社報導，全國三星電子工會（National Samsung Electronics Union）在直播記者會上說：「我們再也無法忍受對工會的迫害。面對公司對勞工的漠視，我們宣布罷工。」 這個工會成員據報達2.8萬人左右，約占三星電子（Samsung Electronics）勞工總數的2成。

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工會表示：「我們曾試著透過對話解決問題。」 他們進一步表示：「從現在開始，集體行動的責任全在公司身上。面對公司對我們目前和平鬥爭的漠視與干擾，我們正在表明自身立場。」

三星電子是韓國巨擘三星集團（Samsung Group）的旗艦子公司。韓國是亞洲第4大經濟體，三星集團目前是主導韓國商業的家族財團當中，規模最大的財閥。 企業領導階層自1月以來便與工會談判代表針對薪資進行磋商，但兩方一直無法縮小歧見。 如果罷工真的上演，將會是這個韓國科技龍頭的員工首度走上這一步。

三星電子是全球最大智慧型手機製造商之一，也是全球少數幾家製造高端記憶體晶片用於生成式人工智慧（AI）的企業之一。 根據韓國產業通商資源部公布的資料，半導體是韓國出口主力，3月達到117億美元，為近2年來新高，占全國出口總額的1/5。

以三星為首的韓國晶片製造商近年受惠於旗下商品價格飆漲，獲利屢創新高，但全球經濟放緩對記憶體晶片銷售造成了打擊。 不過，觀察產業的世界半導體貿易統計公司（World Semiconductor Trade Statistics）表示，半導體市場今年可望復甦，將成長11.8%。