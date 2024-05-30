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通膨怪獸吃掉加薪　主計長：實質經常性薪資今年預估仍負數

主計總處所公布的今年第一季數據顯示，實質經常性薪資已連續3年負成長。

▲主計總處所公布的今年第一季數據顯示，實質經常性薪資已連續3年負成長。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

主計長陳淑姿29日在財政委員會進行業務報告時透露，因今年（2024）首季經濟成長率概估高達6.51% （去年第一季基期相對較低），今年全年經濟成長率將由2月底估值3.43%，提高到3.57%，全年有機會保3.5%成長。不過，立委吳李彥秀今針對「通膨吃掉加薪問題」質詢主計長，主計長陳淑姿回覆：「如果以現在的情況來看，今年實質薪資還是負的（負一點點）。」

李彥秀在臉書發文表示，4月1日起電價調漲，帶動直接與間接物價上漲，通貨膨脹也高於預期，從2月底估值1.85%，調高至2.02%。而2.02%通膨估值，也突破了中央銀行總裁「楊金龍防線」（2.0%），特別是即將在6月1日起實施「夏季電價」，是否會為通膨問題帶來更嚴峻挑戰，都還有待觀察。

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此外，李彥秀也說台灣全體受僱員工經常性薪資已經連續3年呈現負成長（2021至2023年），去年實質總薪資也呈現負成長，為七年最慘的數字。而日前主計總處所公布的今年第一季數據顯示，實質經常性薪資依舊落入負成長，年減0.09%，且為連續3年負成長。

「微薄加薪幅度，全部都被通膨吃掉了。」前主計長朱澤民先前備詢時曾說，今年實質薪資轉正的機會為五十五十。李彥秀今針對此問題質詢主計長，主計長回覆：「如果以現在的情況來看，今年實質薪資還是負的（負一點點）。」

李彥秀認為，AI當然是台灣發展的重點，但是政府也應該注意經濟的均衡發展，將經濟贏者圈擴大，否則經濟成長一片榮景，基層受薪階級飽受通貨膨脹所苦，只能獨自BI（悲哀）。


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關鍵字： 薪資通膨台灣經濟主計總處負成長

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