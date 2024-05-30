直擊／聯電股東搶翻天！　紀念品驚見「車龍」排隊潮得來速領貨

▲聯電今日股東會，早上還不到八點就有車輛排隊領取紀念品。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行股東會，今年聯電的股東會紀念品是人氣爆棚的的「咖波永續隨行杯」，聯電今年也和去年一樣，在廠區外安排「汽機車股東紀念品領取得來速」，今日一大早還不到八點，在聯電廠區外，就已經出現排隊潮，不過想從得來速領取，必須要持股超過千股，零股股東就必須要簽到開會才能領取。

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▲聯電股東會領取紀念品車道。（圖／記者高兆麟攝）



聯電透露，在今日股東會之前，其實已經有超過35萬人領取，按照聯電股東約80萬人換算，已經有43.75％左右的股東領取，不過，此次聯電委託徵求場所只開放持股1張以上股民領取，若是零股股民想要領取紀念品，只能透過「親赴股東會」及「參加電子投票」等2管道領取，也因此今日一早就出現小股東簽到領取人潮。

▲聯電股東簽到人潮。（圖／記者高兆麟攝）



直擊聯電股東會，早上時間還不到八點，就有許多車輛來到聯電廠區外，按照聯電汽機車分流進入「得來速」領取股東會紀念品，實際觀察，得來速領取效率非常高，汽機車魚貫進入領取離開，動線非常順暢。

▲聯電股東會領取紀念品非常順暢。（圖／記者高兆麟攝）



不過，聯電得來速領取只提供持股千股以上的股東使用，如果持股未達一張的小股東，還是要簽到開會才能領取，或是參加電子投票領取，也因此，聯電股東會今日一早就出現小股東簽到人潮，非常踴躍參與。

▲聯電股東會紀念品。（圖／公司提供）