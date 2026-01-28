ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

海岬型船日租單日上漲5395美元、漲幅22.42%　創15年來首季最佳紀錄

▲裕民航運海岬型船。(圖／裕民提供)

▲海岬型船昨晚單日上漲22.42%。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場今年首季迎來超旺的表現，海岬型船昨(27)晚現貨市場日租收29,156美元，單日上漲5395美元、漲幅22.42%，船舶仲介商估計至少是15年來首季最佳紀錄，不但淡季不淡，還呈現高水平運價。業界高階指出，西非幾內亞鋁土礦盛產，加上大量的鐵礦石訂單，引得租家進入市場搶租船舶。

另外美元貶值也是影響因素，以美元價計價的大宗商品、金屬等，因為弱勢美元售價上揚，國際金價近日突破每盎司5100美元，創下新高紀錄，各國央行也搶買黃金避險，另提高各類礦產庫存也成為策略性需求。

去年首季，波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)僅有1118點，海岬型船平均日租12,998美元、巴拿馬型9591美元、超輕便型10,355美元，輕便型9058美元；昨晚BDI已經達到1999點，海岬型船日租29,156美元、巴拿馬型船日租14,621美元，超輕便型13,138美元，輕便型10,897美元。

另今年嚴寒的冬天，也讓煤炭需求拉高，近日估計會出現創紀錄的用電高峰，巴拿馬型船有美國出口穀物與多國進口煤炭運輸需求，中國大陸已經完成向美國採購1200萬噸大豆承諾，至2028年每年採購2500萬噸美國大豆承諾，不過中國未來幾個月會優先採購即將上市，也比美國便宜許多的巴西大豆。

昨晚期貨市場海岬型船第二季日租已經突破3萬美元，達到30,275美元，年底前日租29,029美元；巴拿馬型達到第二季日租17,800美元，年底前日租16,267美元；超輕便型第二季日租15,600美元，年底前日租14,181美元；輕便型第二季日租13,350美元，年底前日租12,742美元。

目前海岬型船成本價約在1.7萬美元上下，巴拿馬型船在1.1萬美元上下，超輕便型約1萬美元，輕便型約9000美元，以昨晚現貨市場日租看，海岬型船日租較成本價高出71.51%、巴拿馬型船高出24.77%、超輕便型高出31.38%、輕便型高出21.08%。

外資買賣超前十排名一次看！聯電買最多　大砍2檔記憶體股

外資買賣超前十排名一次看！聯電買最多　大砍2檔記憶體股

台股大盤周二（27日）指數終場收32203點，再創新猷，外資熱錢回流，買超222.79億元，買最多個股是聯電（2303）；2檔記憶體股旺宏（2337）、華邦電（2344）以及1檔面板股友達（2409）居賣超前三。

2026-01-27 17:11
不只靠拉積盤！「台灣璞玉指數」首揭成分股　統一、遠東新都上榜

不只靠拉積盤！「台灣璞玉指數」首揭成分股　統一、遠東新都上榜

台積電（2330）占台股權重達43%，形成「一個人武林」的現象，為了讓投資目光能夠分散到其他產業、個股，臺灣指數公司新編「臺灣指數公司臺灣璞玉指數」 (簡稱「臺灣璞玉指數」)，該指數權重前十大成分股，依序為統一、遠東新、儒鴻、亞德客-KY、研華、統一超、遠傳、和碩、中租-KY及上海商銀。

2026-01-27 16:34
京元電爆內鬼竊案　公司四點聲明：已取回八成損失、無客戶個資外洩

京元電爆內鬼竊案　公司四點聲明：已取回八成損失、無客戶個資外洩

封測大廠京元電子（2449）今日傳出竹南廠內鬼竊案，公司工程師涉嫌竊取測試IC的電路板，以低價變賣謀利，京元電子今日也發出四點聲明，強調目前相關被竊之損失物品已成功取回逾八成。針對尚未返還之資產，本公司已啟動法律救濟程序，目前已與部分被告達成和解並接受相關金錢賠償。

2026-01-27 16:41
聯發科飆1820元天價　外資調升目標價至2088元

聯發科飆1820元天價　外資調升目標價至2088元

美系外資最新研究報告指出，聯發科（2454）在 AI ASIC 領域的布局持續深化，看好其 TPU 業務中長期成長潛力，將目標價一口氣由 1,588 元調升至 2,088 元，投資評等維持「加碼」。

2026-01-27 14:40
台積電、台股雙寫「史上最高收盤」　指數漲253點至32317

台積電、台股雙寫「史上最高收盤」　指數漲253點至32317

台股今（27日）開高走高，加權指數終場大漲253.4點，以32317.92點作收，漲幅0.79％，成交量7935.12億元。

2026-01-27 13:37
載板3雄競飆！景碩亮燈、欣興創高　南電延長處置漲半根

載板3雄競飆！景碩亮燈、欣興創高　南電延長處置漲半根

AI晶片大尺寸化帶動載板升級效應，傳統載板面臨翹曲、熱應力挑戰，玻璃基板（Glass Substrate）成為突破技瓶頸的關鍵，外資喊進ABF載板三雄，南電（8046）無畏處置延至2月9日消息，股價仍大漲逾6%，來到396元，創下2022年5月底以來新高價，欣興（3037）則寫下363元歷史新高價位，股價位階相對低景碩（3189）早盤高掛228.5元漲停價位，漲停委買逾萬張。

2026-01-27 12:21
指數締新猷再創32389點新高　44檔台股ETF同創高

指數締新猷再創32389點新高　44檔台股ETF同創高

今（27）日台股再刷32373點新高，連帶台股ETF績效表現也紅通通，統計到昨（26）日為止，81檔台股ETF有44檔收盤價同步創下新高，預估共263萬3661位受益人投資賺錢，進一步觀察這44檔中，受益人數五萬以上、今年來績效表現以群益半導體收益(00927)上漲20.95%漲幅居冠表現最出色，為今年來價量齊揚的台股ETF人氣績效王。

2026-01-27 10:54
新台幣鈔券主題票選！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

新台幣鈔券主題票選！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

央行今（27）日指出，新台幣鈔券改版案已於114年10月23日正式啟動，新版鈔券將以「臺灣之美」作為系列主題。為提升民眾對新版鈔券之認同感，並凝聚社會共識，本行擬訂12項面額主題，將開放民眾於央行官方網站「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選，以擴大民眾參與。

2026-01-27 10:23
晶圓「二哥」聯電、世界先進雙飆漲停　00919、00878持股最多

晶圓「二哥」聯電、世界先進雙飆漲停　00919、00878持股最多

受惠市場看多成熟製程，晶圓代工廠二哥聯電（2303）、世界（5347）今（27）日雙雙以漲停價作收，對2檔半導體股持股最多的群益台灣精選高息（00919）與國泰永續高股息（00878）共享伴飛效應，成為這波股價勁揚的大贏家。

2026-01-27 14:08
記憶體大廠美光出手！才買力積電銅鑼廠　加碼新加坡先進封裝廠

記憶體大廠美光出手！才買力積電銅鑼廠　加碼新加坡先進封裝廠

美國記憶體大廠美光（Micron）傳出將擴大在新加坡的產能投資。路透引述知情人士指出，美光最快將於本週二宣布新的製造投資計畫，以因應全球記憶體供應持續吃緊的局面，其中一名人士透露，此次投資重點將鎖定 NAND Flash。

2026-01-27 12:35

讀者迴響

