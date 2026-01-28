海岬型船日租單日上漲5395美元、漲幅22.42%　創15年來首季最佳紀錄

▲海岬型船昨晚單日上漲22.42%。(圖／裕民提供)

散裝船運市場今年首季迎來超旺的表現，海岬型船昨(27)晚現貨市場日租收29,156美元，單日上漲5395美元、漲幅22.42%，船舶仲介商估計至少是15年來首季最佳紀錄，不但淡季不淡，還呈現高水平運價。業界高階指出，西非幾內亞鋁土礦盛產，加上大量的鐵礦石訂單，引得租家進入市場搶租船舶。

另外美元貶值也是影響因素，以美元價計價的大宗商品、金屬等，因為弱勢美元售價上揚，國際金價近日突破每盎司5100美元，創下新高紀錄，各國央行也搶買黃金避險，另提高各類礦產庫存也成為策略性需求。

去年首季，波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)僅有1118點，海岬型船平均日租12,998美元、巴拿馬型9591美元、超輕便型10,355美元，輕便型9058美元；昨晚BDI已經達到1999點，海岬型船日租29,156美元、巴拿馬型船日租14,621美元，超輕便型13,138美元，輕便型10,897美元。

另今年嚴寒的冬天，也讓煤炭需求拉高，近日估計會出現創紀錄的用電高峰，巴拿馬型船有美國出口穀物與多國進口煤炭運輸需求，中國大陸已經完成向美國採購1200萬噸大豆承諾，至2028年每年採購2500萬噸美國大豆承諾，不過中國未來幾個月會優先採購即將上市，也比美國便宜許多的巴西大豆。

昨晚期貨市場海岬型船第二季日租已經突破3萬美元，達到30,275美元，年底前日租29,029美元；巴拿馬型達到第二季日租17,800美元，年底前日租16,267美元；超輕便型第二季日租15,600美元，年底前日租14,181美元；輕便型第二季日租13,350美元，年底前日租12,742美元。

目前海岬型船成本價約在1.7萬美元上下，巴拿馬型船在1.1萬美元上下，超輕便型約1萬美元，輕便型約9000美元，以昨晚現貨市場日租看，海岬型船日租較成本價高出71.51%、巴拿馬型船高出24.77%、超輕便型高出31.38%、輕便型高出21.08%。