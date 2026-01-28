▲台股ETF 0050股東約有211萬人。（台股示意圖／記者湯興漢攝）

記者許凱彰／綜合報導

台股瘋漲！在過去一年年漲幅超過40%，根據台灣集保結算所的公開資料，台股ETF元大台灣50（0050） 的持有股東人數約為211萬人，其中1張以下（零股持有）的投資人約有80萬人，若投資人「持有1張」，就等同於贏過約38%的人。

▲0050持股總人數、持有張數。（圖／台灣集保結算所）

知名財經創作者阿格力在短影音裡點出，從持股張數看來，持有1張以下的投資人約有80萬人，若持有超過1張，等投於贏過逾38%的人；持股1張至5張的投資人約有84.8萬人，佔比約為62%；持股超過5張的投資人，則是可以贏過164.9萬人，排名前22%。值得一提的是，若要躋身前5%，只要持有超過20張，就可以贏超過200萬人。

▲台積電持股總人數、持有張數。（圖／台灣集保結算所）

不僅如此，阿格力也在其他影片中提到，台股護國神山台積電（2330）有186.8萬名股東，其中有141萬人「持有1張以下」，如果持有1張，就已經成功贏過141.2萬人，排名前24%；持股1張至5張的投資人約有36.7萬人；如果持有5張以上，則可以排進前5%，贏過其他178萬名股東。