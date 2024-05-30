嘉里大榮董座：快遞電商物流需求旺　3物流中心明年前全運作

▲嘉里大榮股東會。（圖／嘉里大榮提供）



記者廖婕妤／台北報導

嘉里大榮（2608）今（30）日召開股東會，會中通過配發現金股利每股2.6元，創歷史新高；董事長沈宗桂指出，隨著消費形態改變，快遞及電商物流的需求增加，面對人力成本、油電價格上漲、通膨和利率上升等挑戰，公司採取多項措施提升營運效率，透過應用數位科技，提供客戶高品質的服務與流程，創造雙贏的夥伴關係。

嘉里大榮2023年度合併營收為120億元，合併稅後純益為16.9億元，EPS為3.63元。2023年毛利率為18.18%；稅後純益率為14.09%，較前一年的10.73%增加了3.36%。嘉里大榮指出，為保持競爭力及永續發展，公司持續擴大營運佈局，於新北市汐止、高雄市前鎮及屏東等地增設營運據點，這些物流中心分別將於2024年及2025年開始營運，滿足更多消費者需求。

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嘉里大榮表示，公司在4大核心業務領域持續精進，首先冷鏈物流方面，擁有全台最具完善規模的低溫冷鏈倉儲與配送體系，營運貨品以低溫食品為主，導入ISO 23412冷鏈低溫包裹遞送服務標準，擁有ISO 22000食品安全管理系統與HACCP危害分析重要管制點等食安相關系統的管理能力，確保對食安衛生管理作業之能力，並規劃今年將食品安全管理系統提升為FSSC 22000系統，藉以拉大與同業間競爭的差異性，並可符合大型跨國性食品集團對於食安管理的期待。

在醫藥物流方面，子公司嘉里醫藥物流擁有藥品PIC/s GDP、PIC/s GMP及ISO13485、醫材QMS認證，確保防疫物資快速、安全配送；2023年擴大車隊投資，購入12台油電車，升級綠色醫藥物流服務。

在快遞及電商物流方面，嘉里大榮繼2022年首度引進電動三輪車後，2023年再購入20輛，投入六都強化都會型快遞配送體系，提升載貨彈性、縮短配送時程，加快商品到貨速度，提高市區配送效率，還能達到降低噪音污染、零排放的需求，推動環保節能。

隨著台灣高科技產業蓬勃發展，子公司科學城物流建構了多元化自主管理系統且具快速應變的能力，擁有同步國際運籌的四方物流體系，具有運送高規格、高效能及特殊尺寸貨物所需的氣墊車、低板車等專業運具，在新竹和台南科學園區提供運輸、倉儲及保稅倉庫服務，解決客戶運送上的挑戰並確保貨品安全送到客戶手上，支援高科技產品的全球運輸一條龍需求。