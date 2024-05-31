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全球前三大散貨進口商都是慧洋客戶　透過買同業訂單增明年新船

▲慧洋股東會不少熟面孔，還會要求與慧洋董事長藍俊昇(左圖左)合照，左圖的雷姓股東持有慧洋股票8年，右圖的父女持有4年，是20多元就買進股票，因長期持有，持股上千張，今日都提出股利2.75元應該湊整數，發放3元。慧洋今日收盤價77.7元。（圖／記者張佩芬攝）

▲慧洋有些股東都是熟面孔，參加股東會都會要求與慧洋董事長藍俊昇(左圖左)合照，左圖的雷姓股東持有慧洋股票8年，右圖的父女持有4年，是20多元就買進股票，因長期持有，持股上千張，今日都提出股利2.75元應該湊整數，發放3元。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

慧洋-KY(2637)董事長藍俊昇指出，公司擁有全球最大節能散裝船隊，節能船近90艘，全球三大散裝貨進口商嘉吉等都是慧洋客戶，公司目前有13艘船建造中，但明年沒有新船交船，公司已洽購同業訂造的兩艘超輕便與巴拿馬型散裝船訂單，順利的話明年也將增添新船，維持年年都有新船的長期記錄。

目前嘉吉長租慧洋30多艘散裝船，第二大的威特發(原嘉能可)長租20多艘散裝船，第三大的SwissMarine也租了近20艘。慧洋有超過70艘船簽的是指數連結合約，指數漲運價就跟著漲，以未來兩年散裝船運市場運價走勢看，獲利爆發力高於同業。

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藍俊昇指出，疫情期間貨櫃船公司搶造船，散裝船不易拿到塢位，以致長時間以來年年都有新船的紀錄在明年中斷，不過公司已經在接洽買同業的訂單，目前有兩艘談得差不多了，如果順利簽約，明年就有新船交船。

藍俊昇坦承，現在是船東很難下定造船的時間，如果以美元計價，美元利息太高，以日圓計價又怕日圓升值，因此要非常謹慎。

在賣舊船部分，去年賣了14艘，最近談好一艘，預計小虧1、20萬美元，由於該船船齡較高，今年不賣明年又老了一歲，其他船齡較大船隻如果估計賣船賺的比放在市場上繼續營運多，就會賣掉。

慧洋今日股東會有股東表示估計慧洋上半年EPS有4元，下半年是否能賺更多，藍俊昇表示，第三季是淡季，第四季又進入旺季，目前市場上是缺船，供需不平衡，但他不敢說一定會賺比較多。慧洋今年前4個月自結稅前EPS2.77元，藍俊昇並未否認上半年EPS有4元。

慧洋在營運報告書中指出，2024年歐盟對海運的碳稅已經開始實施，但初期階段的經濟衝擊仍不顯著，但對於航商更加重視環保的營運、投資策略則已有所影響。隨著國際性、地區性、國家性的減排排倡議陸續生效，除了在經濟上的直接成本，也不能忽視在政治、社會層面上的影響。尤其國際貿易商及航商對ESG的重視，已促使許多航商開始採取具體減排措施或投資。

展望2024經營環境，從2023年底到年初的市場動向似乎較為正面。因地緣政治而面對挑戰的全球化供應鏈，也部分在重組中。凡此皆為對散裝航運的正面因素。但在政治經濟密切相關的變動時代，對於貨幣政策的變動和中國經濟的波動，仍是我們需要密切觀察的不確定因子。

關鍵字： 全球前三大散貨進口商都是慧洋客戶　透過買同業訂單增明年新船

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