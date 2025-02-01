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DeepSeek震撼輝達、台積電　科技專家妙喻「AI料理戰爭開始」

▲中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

▲中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

文／林坤正

想像有一座全球頂級的料理學院，OpenAI 是這裡最頂尖的主廚，他花了多年時間，研發出了一道 「GPT-4 天價料理」。這道料理的特色是：

• 用最昂貴的食材（NVIDIA H100 高端 GPU
• 由最厲害的廚師（頂級 AI 研究員）製作
• 調理過程極為繁瑣（耗費 10 億美元訓練成本
• 只有豪華餐廳（大企業）能負擔得起

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這使得 OpenAI 的餐廳成為 AI 世界的米其林三星級存在，只有少數公司能使用這道頂級 AI 料理。

但某天，DeepSeek 這位來自中國的年輕廚師走進這家學院，他品嚐了 OpenAI 的料理後，開始思考：

「這道菜確實很棒，但真的需要這麼貴嗎？如果我能用更簡單的方法做出相似的味道，甚至讓更多人都吃得起呢？」

這是 AI 產業的關鍵問題，也是美中科技競爭的縮影。DeepSeek 不只是要做出這道菜，它還希望繞過美國對 AI 晶片的封鎖，並用開源策略反擊 OpenAI 和 NVIDIA。

於是，DeepSeek 開始用三種方法破解這道 AI 名菜——這不只是技術創新，更是一場 美中 AI 競爭的新回合。

第一步：智慧模仿（學霸筆記版學習）
DeepSeek 並沒有偷走 OpenAI 的秘方，而是在細細品味料理的味道（分析 GPT-4 的輸入與輸出模式）、研究它的組成（拆解 AI 模型的架構）、 分析主廚的烹飪習慣（模仿 GPT-4 的推理邏輯）後寫下一本「學霸筆記」，拆解這道菜的核心風味、思考有沒有更簡單的方式達成同樣效果？如果不用名貴的食材，而是用價格較低的替代品，能否達到 90% 的相似度？

這就像 DeepSeek 透過蒸餾技術（Distillation）學習 GPT-4 的行為模式，而不是直接複製 GPT-4 本身。

第二步：組合式創新（食材 + 烹飪技術優化）
DeepSeek 發現 OpenAI 的料理過於昂貴和繁瑣，於是決定進行組合式創新：
• 「我們不一定要用頂級牛排（高階 GPU），改用平價牛排（低端 GPU）也能做出好料理！」
• 「如果讓廚房團隊分工合作（MoE），可以加快烹飪時間、降低成本！」
• 「如果調味精度降低一點（FP8 混合精度計算），成本能再降一半！」
• 「如果設計成三階段烹飪法（多階段訓練），味道可以更靈活適應客戶需求！」

這些技術的組合，使 DeepSeek 的 AI 訓練成本降至 600 萬美元，而非 OpenAI 的 10 億美元。

這其實與中國的電動車產業發展類似：
• 美國 Tesla 領先，但中國 BYD （編註：比亞迪）透過技術優化與低成本戰略反攻全球市場。

第三步：開源策略（讓人人都能做這道菜）
DeepSeek 這位聰明的年輕廚師，煮出了「平價版 GPT-4 料理」後，做了一個讓所有人驚掉下巴的決定——他開源了這道菜的食譜！

這意味著每個廚師、每間餐廳都可以免費使用這份食譜，不再需要支付高昂的費用來請 OpenAI 名廚來做菜。

原本只能在高端餐廳享受的 AI 料理，現在變成了街頭巷尾的平價美食，打破了 OpenAI 在 AI 市場的壟斷。

這就像 DeepSeek 透過開源 AI 模型，讓企業和開發者可以免費使用 AI 技術，而不必向 OpenAI 支付昂貴的 API 費用。

這與 Google Android 與 Apple iOS 競爭的歷史相似，開源模式可以擴大影響力，但也會削弱商業控制權。

DeepSeek 的戰略成功，影響了哪些人？

當 DeepSeek 這道「智慧 AI 料理」成功推出後，它不僅影響了 OpenAI，還影響了整個 AI 產業鏈。

1. 對 OpenAI 而言：它的高端餐廳模式受到挑戰
2. 對 NVIDIA 而言：高端食材需求下降
3. 對台積電而言：廚具市場發生變化

如果大家不再需要昂貴的烹飪設備（高端 AI 晶片），那麼台積電可能會失去一部分高端市場的需求。

但另一方面，DeepSeek 的新技術（FP8 計算）可能會帶動新的 AI 晶片設計需求，讓台積電找到新的成長機會。

結論：DeepSeek 不能單純視為「抄襲」，而是「產業破局者」
DeepSeek 這位年輕廚師，透過智慧模仿、組合創新、開源策略，打破了 OpenAI 與 NVIDIA 在 AI 領域的壟斷，這不只是技術創新，而是一場「美中科技冷戰」的新回合。

這場 「AI 料理戰爭」才剛剛開始，未來 AI 市場的競爭將更加激烈，也將決定「開源 vs. 商業壟斷」這場技術競賽的最終贏家。

本文獲孔雀魚普惠科技創辦人林坤正授權《ETtoday新聞雲》節錄刊載，不得轉載

關鍵字： DeepSeekAI林坤正米其林平民美食

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