開工買一送一　國稅局教戰統一發票正確開立方式

▲開工趕上班人潮示意畫面，圖為台北捷運板南線營運概況。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

9天農曆春節年假結束，各大超商、手搖飲及餐廳等店家在開工日會提供各式各樣的優惠折扣（如買一送一或附贈現金抵用券等），國稅局提醒，消費者使用這些優惠折扣時，店家也應留意開立統一發票的相關規定。

財政部南區國稅局表示，營業人於促銷期間買一送一，應按銷貨折讓處理，即按原售價開立統一發票，並在發票備註欄註明折讓金額，銷售額合計欄按實收金額(折讓後金額)填列。而促銷期間隨貨附贈的現金抵用券，如當次消費時尚未折抵價款，仍應以當次消費金額開立統一發票，嗣後消費者持該抵用券折抵消費時，營業人已確定給予消費者折抵價款，則應按前揭銷貨折讓處理方式，開立統一發票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該局舉例說明，甲商店拿鐵咖啡原價1杯100元，因農曆新年，好友分享日，推出拿鐵咖啡買一送一活動，統一發票應這樣開立：品名：拿鐵咖啡，數量：2杯，單價：100元，金額：200元，備註欄註明：折扣100元，銷售額合計：100元。

國稅局呼籲，營業人應多加留意統一發票之填寫，避免因統一發票金額開立錯誤，而遭國稅局處罰，如有相關疑義，可撥打免費服務電話0800-000-321洽詢。