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中國取消134項產品關稅減讓　經濟部：衝擊在可控範圍

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

中國今（31）日宣布自6／15起中止ECFA潤滑油基礎油等134個稅目進口產品關稅減讓，對此，經濟部表示，自2023年4月中方對我啟動貿易壁壘調查以來，政府對於中方作為可能對我產業影響，已有掌握並預為準備，包括與石化、紡織及機械等相關業者密切溝通座談，並盤點備妥相關升級轉型、分散市場等具體作法，目前對台衝擊在可控範圍內。

經濟部指出，此次中方取消的早收優惠項目，涵蓋石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等產品，相關產品稅率恢復為1%-12%不等。2023年該等產品輸中金額約98億美元，占我對全球出口比重約2%。近年中國石化大擴產，臺灣石化產品出口到中國已持續下降至兩成。我ECFA早收對中出口占對全球出口比重亦逐漸下降，2023年降至3.6%，評估目前對我國的衝擊應在可控制範圍。

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經濟部強調，已備妥政策工具協助產業升級與分散市場，將輔導業者發展差異化及高值化產品、協助分散市場、精進低碳化及數位化製程三大策略來進行。

在協助業者分散市場方面，將整合產業，以異業結盟方式群聚拓銷；由公協會以大帶小帶領業者參展；建立中小企業共同品牌拓展海外市場。並將於下週起再與業者溝通瞭解需求，降低中國中止關稅減讓的影響。

經濟部指出，中國製造業產能過剩，加上經濟成長趨緩，2023年我國對中出口1,522億美元，減少18%，比重降到35.2%，創21年來新低，2024年1-4月出口453億美元，減少3.7%，進一步降至30.7%。政府過去為強化供應鏈韌性已持續推動市場多元化，而對東協、美國、日本、歐盟市場之占比持續上升，顯示與其他主要國家的經貿鏈結持續增加。

我方一再呼籲，兩岸同屬WTO會員，貿易爭端應在WTO機制下協商予以解決。

關鍵字： 中國關稅經濟部台灣產業中止關稅減讓對策

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