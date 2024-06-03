算力通膨來臨「GPU來救」　黃仁勳再提：買越多、省越多！

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／記者李毓康攝）

記者高兆麟／綜合報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳2日在台大體育館發表演說，會中除了介紹目前利用AI和台灣合作天氣預報及利用AI和鴻海打造智慧工廠外，黃仁勳更詳細介紹今年推出的Blackwell架構GPU，更驚喜曝光在Blackwell之後的新一代GPU平台，代碼是Rubin，將於2026年推出。

黃仁勳今日在主題演講中指出，隨著產生的資料量不斷增加，運算效能如果無法跟著提升，全球將面臨算力通膨，不過他也指出，利用GPU來處理可以有效解決，更再次講出「買越多，省越多」金句。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃仁勳說，現今的電腦產業已經60多歲了，很多東西都是在他出生之前就有的，今天電腦產業很多的概念和元素，都是1964年時就已經被定義或發明出來，在2007年，iPhone問世讓行動運算出現，不過在這60年間，人們經歷兩到三次重要的科技革命，這改變了一切，而現在又要再次上演。

黃仁勳指出，高速運算和AI會改變整個電腦產業，需要的運算會指數成長，但CPU效能成長已經慢下來了，且資料中心需要的能源也非常多，因此NVIDIA開發出加速運算。

黃仁勳也舉例，利用GPU來打造AI工廠，運算速度快了100倍，然而只需要多3被電力，成本也只要原本的1.5倍，節省下來的非常明顯，所以「買越多，省越多」，黃仁勳更自嘲，或許這不是那麼準確，但這是CEO數學。

在介紹Blackwell架構後，黃仁勳更驚喜曝光新一代GPU平台，代碼是Rubin，預計2026年推出，讓現場驚呼聲連連。